El tuit zombie de Oltra y la mentira de Trump al Príncipe Carlos

El tuit zombie de Mónica Oltra

Twitter no solamente es un gran altavoz para los bulos, también consigue mantenerlos vivos aunque ya se les hubiese dado por muertos. Un ejemplo lo hemos encontrado esta semana cuando ha vuelto a reaparecer un falso tuit de Mónica Oltra, vicepresidenta en funciones de la Generalitat valenciana. El mensaje dice lo siguiente: "La ayuda de 500 euros a todos los inmigrantes sin papeles es un gran avance hacia la España plural muticultural. Valencia acoge. Welcome Refugees". Las respuestas a este pantallazo son de todo tipo: "Curiosa forma de fomentar la delincuencia, "Vivirá en un barrio pijillo porque si no, no lo entiendo". El tuit es falso y en términos tuiteros es casi prehistórico, porque este pantallazo lleva circulando - y cuesta creerlo - desde 2017. Sigue circulando a pesar de que Mónica Oltra lo desmintió desde el primer momento. Por tanto si le llega ese pantallazo o si le comentan que en la Comunidad Valenciana los 'sin papeles' reciben una asignación, recuerde que es mentira. Ninguna persona en esa situación recibe una asignación de la Generalitat valenciana.

Aguado miente sobre el nuevo logo de Correos

Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha querido criticar el dinero invertido en cambiar el logo de Correos. Tuiteó: "Ahora se gastan cientos de miles de euros en cambiar el logo para dejarlo igual. Es indignante la forma en la que dilapidan el dinero publico en el PSOE". Aguado señala a Sánchez, pero el contrato se adjudicó en 2017 y se anunció en 2016. Es decir, todo ocurrió casi dos años antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa, gracias a la moción de censura. Por tanto, el PSOE no estaba en el Gobierno ni en el momento en el que se publica la licitación del contrato, ni en el momento en el se adjudica.

Trump mintió al Príncipe Carlos

Esta semana hacemos un hueco en la sección a Donald Trump, que ha visitado Reino Unido y demuestra que también miente a la realeza. Estuvo en "Good morning Britain" con Piers Morgan y en la entrevista comentó que habló con el Príncipe Carlos que es un gran defensor de la lucha contra el cambio climático. Le preguntaron si había cambiado su posición al respecto y ahí pudimos escuchar al Donald Trump más ecologista. El Presidente de Estados Unidos contestó que su país tiene hoy uno de los climas más limpios, según todas las estadísticas. La redacción del Washington Post no se creyó esta afirmación y la comprobó. La conclusión es clara: Trump miente porque Estados Unidos está en el puesto 27. Además, el diario estadounidense subraya que es difícil verificar si la lucha contra el cambio climático ha mejorado desde que Trump tomó posesión, tal y como él dice. Lo que parece claro es que el presidente de Estados Unidos le ocultó algunos datos al Príncipe Carlos. Por ejemplo, no le mencionó que Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Solo le gana China.