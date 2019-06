Juan José Millás: "Esta novela trata de explorar las ranuras de la existencia"

Juan José Millás presenta La vida a ratos, un trabajo en el que periodista y escritor se proyecta a sí mismo a base de apuntes en forma de diario con el compromiso de contar honestamente lo que te pasa. "Esta novela, este diario, trata de explorar las ranuras de la existencia", confiesa el escritor a Macarena Berlín.

La prensa especializada dice que el Millás más brillante de las columnas y articuentos está recogido en cada página de La vida a ratos, una afirmación que para el escritor suena estupenda pues este "es un libro hecho desde el cariño", como cuenta él mismo. "Empezó como un diario y por lo tanto yo dije bueno pues durante los próximos años voy a registrar aquellos sucesos de mi vida que me parezcan más interesantes. Voy a hablar no solamente de lo que me ocurre sino también de lo que se me ocurre".

Cada semana dentro de este libro constituye una unidad narrativa. "Cada semana es un cuento. Luego todas esas unidades narrativas pequeñas sumadas dan lugar a una unidad narrativa mayor que es la novela", explica su autor, quien también resalta la parte de autoparodia que late durante todo la narración.

La sensación de vivir representando un papel que han escrito otros es algo que se ha ido acentuando en el pensamiento de Millás con el paso de los años. "Tengo la impresión de que realmente vivimos en un decorado y parte de la función de este diario era explorar las ranuras que asoman al otro lado del decorado". Explica el escritor que por ello se abre tanto a cuestiones de orden cotidiano que "parecen banales pero que paradójicamente es donde más significado hay porque esas cuestiones son como ranuras, como los ojos de la cerradura que te permiten ver qué hay al otro lado".

Dice que escribe para atarse a la vida. "Desde niño siempre he pensado mucho en la muerte y creo que pensamos poco en ella, sobre todo pensando que forma parte de la vida". La muerte, la otra cara de la moneda. "Vivimos en un mundo donde la muerte no existe. Me gusta coquetear con la idea de la muerte porque además yo creo que es un modo de mantener un poco de distancia", finaliza.