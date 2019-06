Nadal decía que llegaría alguien que lo superaría, pero no vamos a ver que alguien gane once finales

Rafa Nadal afronta este domingo su duodécima final de Roland Garros. El balear ha ganado cada final que ha disputado en París. Yago de Vega opinó sobre la próxima final de Nadal.

"Nadal tiene 33 años, Federer 37 y junto a Djokovic son los mejores y lo siguen demostrando. Como decía el propio Rafa, quién iba a decir hace cinco años que iban a ser los mejores del circuito y estén para pelear cualquier torneo", comenzó.

"Lo de Rafa es una pasada, es su duodécima final en París, las once anteriores las ha ganado. Él decía que es un tío normal y que llegaría alguien que lo superaría, pero no vamos a ver que alguien gane once finales. Puede que sean doce este domingo. Vamos a tardar muchos años", finalizó.