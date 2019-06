Jennifer Hermoso: "Hemos madurado mucho desde el último Mundial"

Jennifer Hermoso atiende a los micrófonos de Carrusel Deportivo Último Tramo tras conseguir la primera victoria de la historia para España en un Mundial. Las de Jorge Vilda se han impuesto en su primer partido en Francia ante Sudáfrica con una remontada que terminó con un 3-1, con dos goles de penalti, uno pitado por el VAR. A pesar de la victoria, las españolas sufrieron durante el primer tiempo y el triunfo les ha servido para "quitarnos mucha tensión".

"Ha sido un partido muy complicado, lo hemos sabido sacar. En la primera parte hemos sido conscientes que no hemos hecho el juego que queríamos, que la gente viera el juego de España como lo hemos trabajado. No hemos hecho un buen trabajo, pero no quedamos con el segundo tiempo que hemos salido a por todas, a por el primer gol que ha llegado pronto", comentó sobre el partido, recalcando su error en la primera parte y punto débil a mejorar.

"Es el cúmulo de muchas cosas. Sabíamos los puntos fuertes de ellas, tienen jugadoras muy rápidas que a las transiciones nos podían coger a la contra. Así ha llegado el gol, es una jugadora muy veloz que no podíamos coger. Tenemos que mejorar mucho en esta primera parte porque no hemos salido bien, hemos sido conscientes y no ha sido España. Era el primer partido del mundial y nos hemos quitado muchos nervios. Esta victoria nos va a dar mucha más ambición, confianza y fuerza", explicó analizando el primer encuentro en el mundial.

Jenni Hermoso, además, ha sido la mejor jugadora del partido, con dos goles desde el punto de penalti, admitiendo que "mientras se den puntos al equipo que entre todo y que España gane". Su próximo rival será Alemania, quien se ha impuesto este sábado ante China y con quien se jugarán el liderato del grupo que, por ahora, mantienen. "Es un grupo que es muy difícil, con rivales que son potencias. Cualquiera nos va a costar. Nos quedan días por delante para trabajar este partido", explicaba en Carrusel Deportivo.

Hermoso también ha estado presente en el Mundial de 2015 en Canadá, aunque explica que el ambiente ha mejorado desde entonces: "Una de las cosas que creo que hemos mejorado es que hemos madurado, somos conscientes que hasta último minuto el partido no va a acabar. Hemos visto que si no sales 100% te pueden meter un gol y dejarte fuera en el primer momento. España tiene gol y lo hemos intentado buscándolo en todo momento. A comparación de hace cuatro años, es un equipo más maduro"