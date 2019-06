El porno de mierda que, mejor, no fomentar

Vicente Prieto es el presidente de Círculo de Escépticos, una asociación cultural cuyo interés radica en fomentar la práctica del escepticismo, entendiendo por éste al pensamiento crítico y racional. El caso es que Vicente se atrevió a desmontar en twitter la surrealista teoría de una actriz porno quien aseguraba tener sangre extraterrestre.

Vicente, con argumentos más que evidentes, le desmontó el espectáculo. Sabrina Sabrok es una actriz porno argentina con millones de seguidores. Embelesados con el tamaño descomunal de sus tetas… Y de sus idas de olla. Vicente Prieto desmontó el numerito de la porno star y, uno de esos fans enloquecidos saltó a su yugular.

Lo acusó de haber abusado de menores y mandó hordas de ataques contra el divulgador científico. Sabrina, con casi once mil seguidores, alentó ese linchamiento y sus acólitos… canearon a Vicente. Acusaciones de pederastia, invención de situaciones, denuncias masivas en la red que el equipo de Twitter no consideró ni evaluó. Vicente Prieto, uno de los mejores divulgadores científicos de este país, abandonó la red agotado por la marabunta.

No sé si ustedes ven mucho a la tal Sabrina Sabrok. Yo, reconozco, no tenía el gusto. Será que hay porno de mierda que prefiero no fomentar. Pero ojalá este episodio de sexo, mentiras y tuits inventados le explote a la artista en la cara. Ojalá cuando reciba el próximo tanteo de visitas a su web se encuentre con hay un montón que han huido espantados. ¿Saben por qué? Porque ya que, a los españoles, por ejemplo, nos van las maduras y los anales, especialidades de Sabrina...

Que la de la sangre extraterrestre ¡no se lleve un duro! por alentar semejante linchamiento. Sabrina Sabrok, repito. Las hay infinitamente más apetecibles, muchísimo más sensatas... Y sobre todo no mienten para ponérsela dura a nadie. Y esto deberíamos tenerlo en cuenta cada vez que quisiéramos sexo, en directo o diferido.