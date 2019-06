Cristiano Ronaldo, en La SER: "Portugal está pasando por una fase muy buena"

La selección de Portugal logró este domingo el segundo título de su historia tras ganar la Liga de las Naciones después de imponerse en la final a Holanda por 1-0 con gol del valencianista Gonçalo Guedes.

Tras la final y la celebración, Cristiano Ronaldo charló con Jacobo Buceta desde el estadio de Do Dragao. "Es impresionate para mí, para la Selección y para todos los portugueses".

El jugador de la Juventus reconoció el gran momento que está viviendo el conjunto luso. "Son ciclos, no se puede ganar siempre pero es verdad que la selección de Portugal está pasando por una fase muy buena desde 2016 cuando ganamos la Eurocopa y ahora hemos ganado la Liga de las Naciones. Es un momento en el que la Selección está disfrutando y yo también obviamente, porque jugar por la Selección, disfrutar y ganar títulos es muy importante".

Por último reconoció el gran ambiente con los aficionados portugueses y el buen rollo que hay en el cuadro portugués con los jugadores jóvenes. "El apoyo fue increíble, no solo para mí para todos mis compañeros. Nos ayudaron mucho a conquistarlo. No para mi ambición porque me siento bien. Intento ayudar a los más jóvenes y ellos intentan ayudarme a mí, es una conexión perfecta".