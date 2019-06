Luis Tudanca (PSOE): "Ciudadanos tiene que elegir, el PP está agotado"

El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Luis Tudanca, intentará contar con el apoyo de Ciudadanos para llegar al Gobierno. Los socialistas recibieron el mayor número de apoyos en las pasadas elecciones autonómicas. Consiguieron 35 escaños, frente al PP que se quedó en 29 tras caer desde los 42 escaños de las anteriores elecciones autonómicas.

"El PP no es de fiar, al menos aquí. No tiene palabra en materia de regeneración democrática. No hay intención ninguna de regenerarse", ha explicado Tudanca esta mañana en 'Hoy por hoy'.

El candidato socialista ha reconocido que ha habido contacto informales con Ciudadanos. "Confío en el valor de la palabra del candidato de Ciudadanos que ha hablado de cambio. El PP lleva 32 años gobernando. Las elecciones las ha ganado el PSOE y eso nos legitima para negociar y conformar", ha dicho.

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido de que comenzará a negociar con el PSOE si el PP no acepta la propuesta de regeneración sobre limitaciones de mandatos de altos cargos en el Gobierno regional, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones. "Ciudadanos tiene que elegir. Espero que esto no sea una maniobra de distracción, Necesitamos un proyecto de gobierno nuevo, el del PP está agotado", ha insistido el candidato socialista.