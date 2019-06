Marian Rojas-Estapé: "Todos tenemos un límite de tolerancia. Somos intolerantes con los intolerantes"

Es muy posible que esta mañana, al salir de casa, haya coincidido con un vecino en el ascensor, en la escalera, en el portal... A lo mejor se ha producido entre ustedes ese momento incómodo, en el que uno saluda y el otro no... y ese buenos días se queda suspendido en el aire, sin respuesta... generando inquietud, miedo al rechazo, sensación de ofensa.

Que los vecinos no se saluden puede tener una explicación sencilla: habitamos ciudades grandes, despersonalizadas, y vivimos aislados, con los cascos puestos, inmersos en nosotros mismos. Pero a veces los vecinos no se saludan porque no se gustan, porque no se toleran.

En España se ha realizado, por primera vez, un estudio internacional que intenta responder a la pregunta "¿qué grupos de personas no desearía usted tener como vecinos?"

Hablamos del porqué de la intolerancia con Marián Rojas Estapé, psiquiatra, autora de "Cómo hacer que te pasen cosas buenas".