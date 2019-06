"Sin la subvención voy a tener que despedir a gente"

Una decena de científicos se han quedado sin subvención pública por la misteriosa falta de una firma. Los investigadores enviaron una solicitud al Ministerio pero fue rechazada por un defecto de forma en la memoria. Al volver a mandarla ya corregida, les han denegado su estudio porque no aparece la firma electrónica de su director de centro, pero este alega no lo hizo porque no le apareció ninguna notificación en la aplicación del Ministerio.

Elena Gómez-Díaz es investigadora del CSIC. "Trabajo en malaria humana. Estamos investigando los mecanismos que utiliza para adaptarse a su ambiente". 7 años de trabajo que ahora se verán interrumpida por la falta de esta firma. Todo comenzó con un defecto de forma en la memoria por el tamaño de la letra, aunque ella ya había publicado con ese tamaño con anterioridad.

Una vez corregido, le dejaron sin subvención por la falta de la firma del director de su centro. "Hicimos un recurso para intentar arreglar esta subvención". Desde el 19 de febrero siguen sin respuesta, por lo que se van a quedar sin ella. "Pasados dos meses se considera silencio administrativo por lo que no habrá cambio".

"Nosotros hicimos nuestro trabajo, estos fondos constituyen la base fundamental para desarrollar nuestra tarea", nos explica. "A día de hoy queda rechazado. Ahora tengo que despedir a gente. Hasta agosto del año que viene la actividad científica está paralizada". Gómez-Díaz cree que este exceso de exigencia puede ser una forma de hacer bajar la demanda de subvenciones.