Son indicios más que de sobra para entender que hay un cambio en la portería

Este lunes Kepa Arrizabalaga sumó su tercera titularidad consecutiva con la selección española de fútbol y parece que le ha arrebatado el puesto de portero en el conjunto de Luis Enrique a David De Gea.

Manu Carreño analizó la situación de la portería española al comienzo de El Larguero de este lunes. "Yo creo que hay un cambio en la portería de la Selección y además justificado. De Gea lo tenía todo para ser el portero de España pero no ha aprovechado la oportunidad, es una realidad. Ha hecho buenas temporadas con el United pero nunca ha terminado de rendir a ese nivel con la Selección".

Para Manu Carreño la situación está bastante clara a día de hoy, salvo que a Kepa le pase factura la presión de la titularidad. "Pero además esta temporada, a su habitual línea irregular con la selección española, ha sumado una temporada discreta en el United. Y si a eso le añadimos que Kepa ha hecho un gran tramo final de temporada en el Chelsea... y que no solo ha jugado estos dos partidos, también el de Malta. Yo creo que son indicios más que de sobra razonables para entender que hay un cambio en la portería. De Gea no ha aprovechado su oportunidad y ahora da la sensación de que la pelota está en el tejado de Kepa y si aprovecha su oportunidad no hay motivo para pensar en una alternancia en la portería".