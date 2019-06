Edmílson: "Ficharía mucho antes a Neymar que a Griezmann para el Barça, a Neymar lo fichaba mañana mismo"

Edmílson, jugador brasileño y ex del Barça, explicó en la entrevista en El Larguero que considera que "ficharía a Neymar mañana" y que "Griezmann es buen jugador pero no le ficharía porque no le ve sitio en la plantilla".

"Yo a Neymar le firmaría mañana. Tiene algo distinto de los demás: tiene la rabia de los mejores. Está pasando un mal momento personal pero volverá muy fuerte, donde sea. París o Barça. Yo lo firmaría porque para mí después de Messi y Cristiano es el mejor, teniendo 27 años", comenzó.

Ante la pregunta de si ficharía antes a Neymar que a Griezmann, Edmilson fue contundente: "mucho antes, de verdad". "Griezmann es un gran futbolista, pero miro la plantilla del Barça y no es porque no sea brasileño. Miro dónde está Messi, dónde está Coutinho... no veo sitio para Griezmann, pero sí para Neymar", añadió.

"Hay que fichar a los jugadores por su estilo, su comportamiento... pero no ficharía a Griezmann porque no le veo sitio. ¿Va a jugar donde Suárez?, ¿donde Messi? no lo sé. Pero un tío como Neymar está pasando un mal momento, pero tiene velocidad, creatividad. No es porque Griezmann sea mejor o peor, es por las características futbolísticas", explicó.

"Neymar se equivocó en el momento"

Mirando hacia atrás, Edmilson no fue crítico con la decisión de Neymar de irse al PSG, pero sí con el momento. "Yo creo que se equivocó en el momento. A veces puedes cambiar de club, pero el momento creo que no fue el adecuado en su carrera. En la vida recibimos y luego recogemos", dijo.

"Tenemos que hablar de Neymar como futbolista: un jugador impresionante en la creatividad, en el talento... ojalá hablemos de eso. Leí en la prensa francesa cuando agrede al aficionado, ahora todo el asunto de la chica... vive un momento complicado y tiene que tener sabiduría. Esa influencia que tiene en el campo la tiene que llevar fuera", añadió.

El ex del Barcelona también habló de los últimos incorporados del Barça. Sobre Coutinho dijo que "mucha gente querría ficharlo". "Yo le conozco un poco, tiene muy buen carácter, responsable de sus actos, tímido... Puede no estar contento por su adaptación táctica y no hablar", explicó.

"Rodrygo será mucho mejor que Vinicius para el Madrid"

Sobre la falta de Vinicius en la Copa América, Edmilson se mostró de acuerdo. "Es pronto para él. Lucas Moura ha hecho mejor que él la temporada. Es un jugador que necesita algunos fundamentos que no tiene por su edad. No creo que es un jugador para la selección este año", comenzó.

Edmilson también opinó sobre los jugadores brasileños en el Real Madrid. "Para el Real Madrid, Rodrygo será mucho mejor que Vinicius. Es una pasada, será un gran jugador. Es muy joven, pero tendrá una calidad técnica impresionante", explicó.

"Hazard en el Chelsea lo ha hecho bien, pero el Madrid es otra cosa"

Cuando le preguntaron por el último gran fichaje del Real Madrid, Eden Hazard, Edmilson dijo que "en el Chelsea bien, pero el Madrid es otra cosa". "Ha hecho cosas fantásticas en el Chelsea, pero en el Madrid no sé si aguantará la presión, tengo dudas. Es un jugador de calidad, pero es distinto jugar en el Madrid", concluyó.