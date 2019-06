Jugando al escondite

Hace muchos años fumar no estaba prohibido por la ley. Pero a los más jóvenes nos lo prohibían los papás. Aprendimos así a realizar las primeras transgresiones. Fumábamos en el baño. Pero se notaba. Olía. Y nos descubrían enseguida. Era todo muy infantil.

El juego de Ciudadanos reuniéndose a escondidas con Vox es igualmente infantil. Y el personal acaba enterándose. Pero que sus delegados se vean en un hotel, a horas raras y zafándose de los periodistas no es solo un pecado de falta de transparencia. Es una confesión solemne de que se está transgrediendo la norma básica de un partido liberal. No pactar con la ultraderecha. No se trata de programas. Se trata de valores.

El partido de Albert Rivera tiene sin embargo una suerte. Al menos de momento. Cuenta como socio a un político experimentado y sólido a carta cabal, capaz de cantar las verdades del barquero. Manuel Valls ha anunciado que si se formalizan pactos con Vox, tendrán consecuencias. El mayor problema del partido que fue centrista se produce en el lugar donde se fundó, Barcelona. Todo un aviso.