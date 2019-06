¡Qué horror!

Tan solo de pensar en nuevas elecciones, a este provecto Ojo se le abren las carnes, le tiemblan las canillas, le entra el canguelo, le atiza un patatús y hasta le da vueltas y vueltas este malvado mundo, cual si hubiera ingerido una cantidad inmoderada de bebidas espirituosas.

No puede ser cierto que unos aprieten hasta el imposible -¿de verdad que Pablo Iglesias no ha aprendido nada desde aquel nefasto enero de 2016?- y que otro, Pedro Sánchez de nombre, no tenga la cintura suficiente para entender que 123 diputados dan de sí lo que dan: poca cosa. Del PP no esperábamos nada, ni antes ni ahora ni nunca, y todavía parece un misterio por qué gentes muy principales, con la sesera armada para otras cuestiones, insisten en un gobierno PSOE-Ciudadanos, cuando el pimpollo Rivera, él mismo más todos sus ayudantes de campo, se niegan una y otra vez no ya a esa colaboración, es que ni siquiera contemplan la abstención como una posibilidad.

Insistan intelectuales y banqueros, tan proclives a la cosa, pero háganlo a su ídolo Rivera y no a Sánchez, al que además han despreciado y aún desprecian. Pero no puede ser verdad que el horizonte que nos espera, con todos los problemas, económicos y políticos que tenemos encima, sea la incertidumbre, una vez más, de otras elecciones. Cortarnos las venas o dejárnoslas largas.