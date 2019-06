Muertos por el 'share'

¿Se han preguntado alguna vez hasta dónde se puede llegar para ganar audiencia en televisión? La pregunta exacta sería: ¿vale todo para conseguir eso? Pero todo es todo. Quiero decir, igual están pensando en programas de cotilleo, en espacios del corazón que hurgan en la intimidad de los famosos -o no tan famosos-, en concursos en una isla, en shows, en telerrealidad, en debates que parecen combates de boxeo o en informativos trufados de sucesos y anécdotas. No, no, todo eso ya lo tenemos.

Yo me refiero al concepto -tanta veces escuchado en reuniones de directivos- al concepto de: “yo mataría por unas décimas más de 'share', de cuota de pantalla. Bueno, pues parece que esto ya no es una metáfora, o una frase hecha. Esto ha ocurrido y se puede ver en un documental de Netflix titulado: “La muerte vende”; es el caso de un periodista brasileño, que -supuestamente- encargaba asesinatos para poder dar la exclusiva. O sea, una versión extrema, muy bestia, de la teoría del Juan Palomo: “yo me lo guiso, yo me lo como”.

Desde luego si la búsqueda del éxito en la pantalla o el triunfo del reconocimiento en el escaparate de las redes nos pueden llevar a estos extremos, estamos jodidos. Pero jodidos de verdad. O eso, o es que hay más gente zumbada de la que pensamos.