¿Qué contenidos tiene la filosofía en selectividad?

Hace una semana comenzaron las pruebas de EBAU (Evaluación de Bachillerato para Universidad) o EVAU (Evaluación para Acceso a la Universidad). En cada comunidad autónoma tiene un nombre, aunque el común de los mortales siga llamándola selectividad ¿Y qué peso tiene la filosofía en estas pruebas? ¿Qué contenidos tienen que preparar los estudiantes? Se sorprenderían si les digo que en la mayoría de los territorios consiste en memorizar de forma muy básica unos seis autores: Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant y Marx.

Eduardo Infante, profesor de filosofía del Instituto San Eutiquio de La Salle de Gijón, el creador de los #filoretos en twitter, dice que "cada año pido perdón a los alumnos por dejar de ser un profesor de filosofía durante la preparación de la selectividad y convertirme en uno de autoescuela, en prepararlos no para pensar , sino para aprobar y punto". Y sobre la lista de autores, además de ser muy previsible y de que faltan muchos, echa en falta a mujeres, "no es normal que no estén Simone de Beauvoir, Hannah Arendt o María Zambrano, entre otras".

Nos han acompañado además dos alumnos que estudian filosofía. El primero ,Daniel De la Rosa, lo tuvo claro e hizo la EVAU o selectividad hace dos años con esas idea. "fueron muchos los que me dijeron que estaba loco, que no tenía futuro, pero me apasionaba desde que leí los primeros textos en el bachillerato". Es más, quiere dedicarse en un futuro a transmitir el pensamiento filosófico a otros, pero no a través de la docencia, "me gustaría transmitir la filosofía a través de la narrativa, como escritor o haciendo guiones". Un caso diferente es el de Juan Ramón Gómez, hizo la selectividad en 2013 y fue el mejor, un 14 , "aunque realmente saqué un 13,9, pero reclamé y me dieron una décima que había perdido en el examen de lengua". Tras su brillante nota estudió un doble grado de física y matemáticas, terminó hace un año, y en este curso se matriculó en un grado de filosofía ¿Por qué? "la ciencia y la filosofía siempre han ido de la mano. ayuda a desarrollar un pensamiento más lógico y en estos tiempos es muy importante para las reflexiones éticas que requieren todos los avances científicos y tecnológicos".

Todos , profesor y alumnos, han concluido que el contenido de la filosofía en la selectividad es muy previsible y flojo. Todo se enfoca a la memoria, a "vomitar" temas sin entenderlo. Y como ejemplo a seguir, Eduardo Infante apuesta por el modelo francés. En el equivalente a la selectividad francesa, la filosofía es la materia estrella. "Te plantean a partir de un tema de actualidad una pregunta y sobre ella debes desarrollar una disertación y escribir una tesis original. Es una prueba de madurez para los alumnos examinados". Eso sí, le dan cuatro horas sólo para el examen de filosofía. Aún estamos lejos