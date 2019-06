'Balconing': peligrosa estupidez

Mira que hay deportes en la vida, ¿eh? Y mira que nos gusta consultar la clasificación. Ya sea de fútbol, de baloncesto, de balonmano, saber cómo va el mundial de motos o de Fórmula-1… El ciclismo, el golf, el tenis… Todo, absolutamente todo, tiene un ranking.

Lo que nunca imaginé -y esto es muy triste y muy serio- es que algo que no es deporte sino una majadería muy peligrosa acabase teniendo su propio marcador. Estoy hablando del ‘balconing’, esa estúpida costumbre que se ha puesto de moda desde hace unos años, básicamente en Baleares. Pues bien, alguien se ha inventado la ‘balconleague’ 2019… ¡Y ya se puede consultar la clasificación!

El Reino Unido ostenta el liderato con cuatro casos, tres heridos y un muerto, seguido por un pelotón de países, que son: Alemania, Suecia, Australia y Bélgica; con un caso de ‘balconing’ cada uno y donde sólo hay heridos.

Así están las cosas a día de hoy ¡a 19 de junio! No quiero ni pensar en cuáles pueden ser los resultados al final del verano. Lo que sí tengo claro es que habría que cambiar la letra: nada de “we are the champions”, ”we are… ¡gilipollas!”; directamente.