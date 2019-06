La muerte de María

Sigue sin existir una sola palabra en el diccionario para definir a los padres que han perdido un hijo. Al revés sí; alguien que ha perdido a sus padres es un huérfano, pero en caso contrario yo creo que es tan terrible que no hemos tenido ni el coraje de inventar una palabra.

Así que vayamos a algo más sencillo: ¿cómo definir al que va haciendo carreras con el coche -desde luego a más velocidad de la permitida- sin luces por la noche, invadiendo el carril contrario y que acaba matando a alguien en la carretera? Hombre, ahí el diccionario sí nos brinda varias posibilidades: imprudente, inconsciente, peligroso, temerario, homicida, asesino… En los insultos mejor no entramos pero también habría unos cuantos.

Bueno, pues esto no lo baso en ninguna elucubración teórica, sino en un caso real: el caso de Marta, 27 años, que murió en octubre de 2016 por el choque contra un vehículo que venía en dirección contraria, sin luces y a todo trapo. Murió en el acto, su coche acabó en un canal de riego y de hecho los bomberos tardaron en encontrarla. Ella ya no está, pero sus padres intentan que esa muerte no sea en vano; y ahora que está a punto de comenzar el juicio piden que estos episodios puedan castigarse con más dureza de lo que hasta hace poco permitía el código penal.

Yo creo que no piden venganza, simplemente reclaman justicia. Y seguramente que aprendamos todos.