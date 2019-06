"Nuestros datos están acreditados y cumplen la normativa y la metodología de la UE"

OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, junto a otras asociaciones de consumidores de Europa, integradas en BEUC, realizan cada año análisis a protectores solares para conocer su nivel de protección, eficacia, y si la información que se ofrece al usuario es la correcta. Este año han sido 17 las muestras que se han analizado. Y lo más novedoso es que se ha descubierto que dos famosas marcas no cumplen con lo que venden: tanto Babaria Solar Infantil Spray Protección, como ISDIN Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ venden sus productos como protección +50 cuando es más baja. Según los resultados, la primera debería marcar protección 30 y la segunda, 15. “Ninguna de ellas es +50 como realmente anuncian”, dijo categórico el portavoz de OCU, Enrique García. Y recalcó para quienes lo han puesto en duda que “estos datos son acreditados por un laboratorio cumpliendo la normativa y la metodología de la Unión Europea”. Le preguntamos por qué no daban nombre del laboratorio, como puede la industria, y dijo: “ No podemos dar el nombre para evitar represalias contra ellos”.

En cuanto a la acusación de Stanpa, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, de falta de rigor en el estudio, que ha llegado decir que “no cumple ninguno de los requisitos de la investigación científica actual”, Enrique García se mostró muy rotundo: “eso es rotundamente falso, ya podría exigirle los mismos requisitos científicos que le exige a OCU a todos los estudios que utiliza la industria para publicitarse”.

Además, ISDIN, rechazó nuestra propuesta de participar en el programa, pero en esta misma cadena dijo días antes que “ese número represente la protección real, pero puede ser que sí a veces, puede ser que no; la protección real que da el producto es superior a la del 15 con total seguridad”. Respecto a esto, el portavoz de OCU se mostró indignado porque “de la protección 15 a la 50 hay un gran paso”.

Tampoco quiso intervenir nadie de la Academia Española de Dermatología y Stanpa sí quiso participar, pero finalmente no fue posible contactar con su directora general.

Lo que propone desde OCU es la retirada temporal de estos productos "como han hecho los belgas”, dijo García, para verificar los datos: “que la Agencia Española de Productos Sanitarios haga sus pruebas y luego decidan”.