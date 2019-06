Vuelven los hombres de negro con lo nuevo de ‘Men in Black: International’, que reúne a Chris Hemsworth con Tessa Thompson y Leam Neeson luchando contra alienígenas. Hay más estrenos, como la cinta de animación sobre una niña afgana titulada El pan de la guerra y biopics, como Tolkien, la biografía del escritor de ‘El señor de los anillos’. El cine francés propone dos películas muy diferentes e interesantes: ‘Enemigos íntimos’ y ‘Sauvage’. Y el cine chino estrena una cinta monumental, ‘Largo viaje hacia la noche’, del director chino Bi Gan, con la escena más larga rodada en 3D. En televisión, análisis social y político de ‘El cuento de la criada’ tras el estreno de su tercera temporada.

Termómetro de estrenos: de 02:00 a 24:00 minutos

Análisis de El cuento de la criada: de 25:00 a 54:00 minutos

Men in black: International (F. Gary Gray)

La saga sigue pese a que ya no estén los protagonistas del reparto original, Will Smith y Tomme Lee Johns. Ahora está la pareja formada por Chris Hermsworth y Tessa Thompson, actores que derrochan química tras haber coincidido en ‘Thor’. Juntos tienen que proteger a la Tierra de la escoria del universo y aquí llega la mayor amenaza hasta la fecha, algo que siempre dicen en cada entrega, pero esta vez hay un topo en la organización. La cinta repite temas, no aporta originalidad y ahonda en la crisis de la saga. Tiene un comienzo prometedor que se diluye en viajes y giros, con chromas sospechosos, y el característico humor queda en manos de un pequeño alienígena.

MEN IN BLACK Duración 115 minutos Dirección F. Gary Gray Guión Arthur Marcum, Matt Holloway Reparto Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, E. Thompson

La adaptación cinematográfica de los cómics de Lowell Cunningham esta vez dirige F. Gary Gray, el de Italian Job o la entrega número ocho de Fast and Furious, que dice que se lo ha pasado pipa viajando y comiendo en esta versión internacional. Funciona más como una secuela que como la cuarta parte, la renovación del reparto no convence en una saga que agoniza.

Tolkien (Dome Karukoski)

TOLKIEN Duración 112 minutos Dirección Dome Karukoski Guión D.Gleeson, S. Beresford Reparto Nicholas Hoult, Lily Collins, Genevieve O'Reilly

Biopic convencional del autor de El señor de los anillos y El hobbit. La película, dirigida por el finlandés Dome Karukoski, se centra en los años de infancia y juventud del escritor, en el club de amigos que fundó en Oxford y su paso por la Primera Guerra Mundial, lo que hizo que se inspirara en la construcción de toda la mitología en la que después se basó su obra. El protagonista es Nicholas Hault, el de X-Men o Mad Max.

Enemigos íntimos (David Oelhoffen)

ENEMIGOS ÍNTIMOS Duración 111 minutos Dirección David Oelhoffen Guión J. Aptekman, D. Oelhoffen Reparto Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Ouazani

Es la nueva película del director de Lejos de los hombres. En esta ocasión ha reunido a Matthias Schoenaerts y a Reda Kateb en Enemigos íntimos. Son dos amigos de la infancia que tienen vidas completamente diferentes en su madurez, uno es traficante de drogas, el otro policía. De modo que el reencuentro no es nada agradable.

Sauvage (Camille Vidal-Naquet)

SAUVAGE Duración 97 minutos Dirección Camille Vidal-Naquet Guión Camille Vidal-Naquet Reparto Félix Maritaud, Eric Bernard, Nicolas Dibla

El otro estreno francés es una ópera prima polémica e incómoda, un drama sobre la prostitución masculina con un chico que vende su cuerpo buscando afectos. Es una desgarradora historia que estuvo nominada a mejor ópera prima en los Cesar, los Goya franceses. Un viaje a través de lo primario, lo salvaje, el placer, la marginalidad, el cariño, el amor… de un chico que no quiere cambiar de vida. Un prostituto gay anticapitalista que divaga por París. Es una cinta compleja moralmente, con una mirada desprejuiciada, en la que el protagonista no lo hace por dinero ni explica quién es, por qué se prostituye.

Largo viaje hacia la noche (Bi Gan)

LARGO VIAJE HACIA LA NOCHE Duración 133 minutos Dirección Bi Gan Guión Bi Gan Reparto Tang Wei, Sylvia Chang, Meng Li, Huang Jue

Obra monumental del director Bi Gan. Y no solo por el famoso plano secuencia en 3D de casi una hora. Es un drama de intriga que pasó por Cannes el año pasado y que cuenta la búsqueda de un hombre de una mujer amada a quien no puede olvidar. Es un viaje inmersivo en la memoria, los recuerdos, el tiempo, el espacio y lo soñado. Entre lo transitorio y lo eterno. Un diálogo entre el cine y el espectador. Una experiencia sensorial que trasciende su narrativa y la convierte en un evento cinematográfico sublime.

El plan de la guerra (Nora Twomey)

EL PAN DE LA GUERRA Duración 93 minutos Dirección Nora Twomey Guión Anita Doron, Deborah Ellis Reparto Animación

La película de animación es una producción irlandesa, que estuvo nominada al Oscar y al Globo de Oro de 2017. La dirige una mujer Nora Twomey y cuenta la historia de una niña que vive en Afganistán cuando llegan los talibanes. Su padre es detenido y ella tiene que ponerse a trabajar pero debe hacerse pasar por hombre porque las mujeres lo tienen prohibido. La película cuenta con la producción de, nada más y nada menos, que Angelina Jolie.