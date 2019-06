Rubi: "El listón no me lo marca Quique Setién"

Rubi, nuevo entrenador del Betis, explicó en El Larguero que su salida del Espanyol "no fue una decisión fácil", pero que su nuevo listón en el Betis "no se lo marca Quique Setién".

"Mi intención era seguir en el Betis, pero luego decidí hacer este cambio. Entiendo que en Espanyol no ha sido una decisión fácil, normalmente es al revés. Parece que si lo hace el entrenador duele. He dado todo lo que podía pro mi anterior club y estoy orgulloso. Al final se entendió que teníamos que coger otro camino", comenzó.

"El desgaste de entrenador es enorme. A veces ni en los equipos grandes se libran, a mí ya me ha empezado. De Setién, la gente reconoce el trabajo que ha hecho y desearle todo lo mejor", comenzó.

Respecto a si Quique Setién le pone el listón, Rubi fue contundente. "A mí quien me pone el listó no es Quique, el listón me lo pone la presencia que tiene el club y el deseo de Europa el año que viene", explicó.

Sobre si va a mantener el estilo de Setién, Rubi dijo que "nuestra idea es ser valientes, atrevidos, ser un equipo que va por el gol y no deja de ir". "En el fútbol moderno no puedes descuidar detalles y ser lo más completos posibles. Tenemos una gran plantilla", añadió.

"¿Alguno por llegar? Sí, esa es la idea, sabiendo que no es fácil porque hay mucha competencia entre los clubes". Sobre las palabras de Lopetegui -afirmó que el Sevilla es el mejor equipo de la ciudad-, Rubi dijo que "estoy encantado de estar en el Betis y no me cambio por ningún entrenador".

Respecto a si alguna vez entrenará al Sevilla, Rubi dijo que "es incompatible al cien por cien". "Cuando llegue el Sevilla - Betis cada uno defenderá lo suyo al máximo", concluyó.

"Si los jugadores amañaron los partidos no los tendría ni a cien kilómetros de distancia"

En referencia al 'Caso Oikos', cuando Rubi fue entrenador del Huesca, el entrenador dijo que "es lamentable tener que vivir como profesional que ama este deporte este momento". "Lo que hicimos esta semana fue trabajar para intentar ganar el partido porque era la primera vez que podíamos hacer al Huesca campeón".

Cuando le preguntaron si volvería a contar con los jugadores si finalmente éstos son declarados culpables, Rubi dijo que "no los volvería a poner ni los tendría a cien kilómetros de distancia". "Algún día se acabará todo eso porque se están haciendo esfuerzos", concluyó.