Denis Suárez: "El Valencia nunca ha mostrado interés para ficharme como el que está mostrando ahora"

Denis Suárez ha atendido a los micrófonos de El Larguero durante sus vacaciones en Ibiza, donde se encuentra recuperándose al completo de su lesión en el pubis. Todavía con su futuro por decidir, el jugador de Barcelona hizo un pequeño recorrido por una temporada que "empezó mal", con una lesión y sin participar mucho en el once de Valverde. En enero se fue cedido al Arsenal, con una renovación por dos años en el Barça, pero ni allí pudo remontar el año: lesionado ante el Bate Borisov ya no pudo volver a jugar por un edema en el hueso del pubis.

Ante los rumores de su salida del Barcelona, Denis Suárez comentó que todavía "me quedan dos años en el Barça, he renovado antes de irme" pero es consciente de que, queriendo jugar, en el club culé "no voy a tener esa oportunidad de participar a menudo, lo que quiero es salir y jugar. ¿Dónde? No lo sé, donde mejor pueda ser para mí, donde las exigencias que tengan me agraden. Tengo que ver todo”, admitía. De salir del Barcelona, el gallego tiene claro que quiere quedarse en España y es que ha confesado que no está "escuchando nada fuera de España" y que su objetivo es "quedarme en la liga española, estar cerca de casa y competir en La Liga".

"Hay año de Eurocopa y no pierdo la esperanza de la selección"

Aun con sus deseos de salir del club blaugrana, el jugador explica que "no he hablado con Valverde" y es que Denis Suárez lleva "dos meses en Barcelona recuperándome de mi lesión, entrenando día día con mis compañeros" aunque si admitía haberse cruzado con su entrenador, pero sin tocar el tema de su salida del conjunto. De momento, el gallego tendrá que volver a la Ciudad Condal para la pre temporada. El jugador ha confesado a Manu Carreño "no sé si me veo allí, no tengo ni idea, no sé que pasará". Por lo pronto, "el Barcelona está intentando resolver mi futuro, encontrar un buen sitio para mí".

Entre las opciones, el Valencia en el que más destaca. Especialmente al clasificarse para la Champions, competición que Denis Suárez quiere jugar de cara a la próxima temporada y "sabiendo que hay año de Eurocopa y no pierdo la esperanza de la selección". El gallego, que ya compartió club con Marcelino, explica que "es el mejor entrenador que he tenido desde que estoy en el fútbol profesional y hasta ahí te puedo decir", además confiesa que "es más que un entrenador, una persona con la que tengo muy buena relación" y que desde su salida del Villarreal habla "asiduamente con él".

“Que no me quieren y que no cuentan conmigo tampoco me lo han dicho"



“Ya veremos qué pasa. Es cierto que el Valencia ha mostrado interés, como otros equipos de España que también juegan la Europa y habrá que pensar que es lo mejor para mí. Desde que salí de Villarreal y vine a Barcelona no he tenido interés en el Valencia. No he rechazo al Valencia nunca, tampoco el club nunca ha mostrado interés para ficharme como el que está mostrando ahora mismo. Tengo que valorar todas las opciones y ver lo que es mejor para mí”, confesaba el jugador del Barcelona a Manu Carreño.

Aún así, el Barça todavía no ha expresado su opinión sobre la salida del gallego, que se ha mostrado agradecido en todo momento con su actual club: “Que no me quieren y que no cuentan conmigo tampoco me lo han dicho. No he hablado con Valverde. Mi agente está hablando con los directivos, pero yo no he tenido la oportunidad. Agradecería que me fueran claros y entiendo la postura del Barcelona. No voy a hacer nada para salir mal de Barça porque es mi casa, es el club de mis sueños. Si no ha podido ser lo intentaré en otro sitio pero estoy agradecido”.

Tampoco ha faltado un comentario sobre Griezmann, jugador que se ha estado vinculando con el FC Barcelona en las últimas semanas y que Gil Martín ha confirmado su traspaso al club blaugrana: "Es un gran jugador. Si va a salir del Atlético, es de los mejores jugadores y el Barcelona va a por ellos. No soy quien para decidir si lo ficharía”.