Qué risa esto de las derechas

Ya saben ustedes que cada día tiene su afán, y en esta montaña rusa de los mil y un pactos, el protagonismo se lo llevaron ayer las derechas, que así hay que denominarlas no porque de esta manera den más miedo, que también, sino por el hecho incontestable de que son tres, PP, Ciudadanos y Vox, mientras no decidan dejarse de postureos y agruparse en una sola formación, como les piden las tripas, el corazón y seguramente el cerebro.

Entre esas tres derechas, la más divertida es la del pimpollo Rivera. Hoy aquí, mañana allí; con estos me veo pero no hablo, solo nos hacemos señas, como en el mus, y tú pacta con el aguerrido Abascal lo que quieras que yo solo hago acuerdos con el pimpollo Casado, que a su vez le enseña a sumar al líder de Ciudadanos y le demuestra, urnas son urnas, que a pesar de los desastres, él tiene más votos. Menos que el PSOE, por ejemplo en Madrid o Castilla y León, pero más que la formación naranja. Así que por ahora usted va el tercero, que dirá el discípulo de Aznar, y para chulo aquí el menda, también dado a sacar pecho en la barra del bar. ¿Y en la izquierda? De descubrimientos. Porque no me negarán que tiene su aquél lo de gobierno de cooperación. Todo un hallazgo.