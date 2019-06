Basiano: "Budó se escudó en el idioma para no responder preguntas incómodas"

La periodista de Antena 3 Blanca Basiano no consiguió ayer que la portavoz del Govern, Meritxell Budó, le respondiera a su pregunta: "¿A qué se refería con dar una respuesta de país si Colau llega a ser alcaldesa?", algo que había dicho Budó en una entrevista al diario El Punt Avui. La portavoz esgrimió que no podía contestar porque la pregunta, formulada en castellano, no había sido antes hecha en catalán, como es habitual.

Budó habló de que la norma de las ruedas de prensa posteriores a la reunión del Govern establece que primero se hacen las preguntas en catalán y luego se repiten las mismas en castellano. Basiano formuló la cuestión por primera vez en la parte de castellano, lo que no gustó a Budó y no contestó. "No hay normas escritas, sí una liturgia en la que las preguntas se hacen en catalán y luego en castellano. Se prioriza también, según la inmediatez del medio, primero las radios, luego las televisiones y finalmente la prensa escrita. Cada uno pregunta lo que considera adecuado, pero no gusta que se pregunten cosas diferentes", ha explicado esta mañana en 'Hoy por hoy' la periodista que lleva siete años cubriendo la información en Cataluña.

"Budó quiso escudarse en eso para no responder preguntas incómodas", ha dicho Basiano. Tras la polémica, la portavoz del Govern no dio ningún tipo de explicación más y se marcho con rapidez.