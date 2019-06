"No se habla lo suficiente del acoso en las aulas"

El Ministerio de Educación francés lleva unos años proponiendo distintos concursos para que los alumnos reflexionen sobre el acoso. Este año se podía participar con un cartel o un vídeo en tres categorías: bulling, acoso sexista y sexual y ciberacoso. Unas alumnas del Liceo francés de Madrid han ganado el premio en la categoría de acoso sexista y sexual y han recogido el premio en París de manos de Briggite Macron.

Entre ellas estaba Ibai Sistiaga, hija de nuestro 'cafetero' Jon Sistiaga. Junto a Marta Ginel, Melanie Bourgeois y Sara Delgado presentaron este vídeo sobre acoso sexista. "En la mayoría de vídeos que he visto hay una víctima que acaba suicidándose", explica Ibai. "Es ahí cuando la gente se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero ya no hay vuelta atrás".

"Creo que hemos conseguido meter en dos minutos mucha información", nos cuenta orgullosa Marta. "El resultados es bueno, al final del vídeo los chicos cogen fuerza y salen adelante". También está con nosotro Ángela Mulero, una de las actrices. "Yo lo viví con una amiga a la que llamaban albina".

Le preguntamos a Ibai por su experiencia: "En todos los colegios hay casos. En el Liceo no he visto ninguno muy de cerca pero seguro que ha habido y hay". Para Marta, falta mucha concienciación: "En las aulas no se habla lo suficiente. Creo que habría que hablar muchísimo más, que se debatiese, que se pudiese dialogar...".