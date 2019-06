¿Debemos aceptar las condiciones de todas las apps de nuestro móviles?

La Liga tendrá que pagar una multa de 250.000 euros por la actividad de su aplicación oficial, que usaba los micrófonos y la geolocalización de teléfonos de usuarios para encontrar emisiones "pirata" de los partidos.

La Liga violó los principios básicos de transparencia en la app instalada en los teléfonos móviles de más de cuatro millones de personas en España según ha asegurado la Agencia Española de Protección de Datos.

En La Ventana hemos hablado con la abogada experta en protección de datos Paloma Llaneza, que cree que los consumidores deberían indignarse y no permitir -o ver normal- que algunas apps escuchen las conversaciones de los usuarios: "Yo creo que nos estamos jugando algo fundamental: ¿Estamos en un país totalitario o no lo estamos?".

"Al usuario se le puede pedir un consentimiento de 200 páginas que no se va a leer o pedir simplemente un consentimiento para usar el micrófono" explica Llaneza, aunque está convencida de que sea como sea la gente lo acepta igualmente. Asegura que se debe facilitar una información clara sobre los consentimientos pero incide en que también es una cuestión de ética y de qué cosas no se pueden permitir de ninguna manera por muchas condiciones que se acepten: "Debemos plantearnos como usuarios: ¿para qué necesitas activar el micrófono en determinadas aplicaciones?".

También nos ha acompañado el hacker Deepak Daswani que cree que el problema no es tanto que las aplicaciones que tenemos utilicen nuestros datos, sino que los consumidores no están informados: "Cuando algo es gratis es que el producto eres tú. En muchos casos los usuarios aceptan todo esto sin pensar mucho en las repercusiones que pueda tener". Daswani señala también que el caso de La Liga no es el primero; en este y en algunos otros había unas condiciones de uso en las que se explicaba ese uso de datos pero en otros, como LG, "espiaba a sus usuarios sin decirlo".