Paunovic: "Jovic puede jugar al lado de Benzema o solo arriba, no le veo por banda"

Veljko Paunovic, entrenador y ex jugador que conoce a la perfección a Luka Jovic, pasó por El Larguero para describir al nuevo fichaje del Real Madrid.

El entrenador se lo llevó al sub 19 cuando tenía 16 años. "Desde muy temprano el empezó a destacar. Vino de Bosnia, mucha gente ha participado en su desarrollo. En la selección me enamoré de su talento. Me enamoró cómo se movía", comenzó.

Sobre las habilidades de Jovic, Paunovic sólo tuvo buenas palabras. "Me impactó su repertorio de remates: puede marcar con la izquierda, con la derecha de cabeza... por eso me lo llevé a la Sub-19 con 16 años, porque me faltaba un goleador. Los seleccionadores nos peleábamos por él", explicó.

"Es espectacular, entrenando te das cuenta de lo que es capaz: ambidiestro, se beneficia de todas las jugadas. Es un delantero muy completo. Ayuda en la elaboración en el último tramo de la jugada y también un gran finalizador al primer toque. Tiene la técnica de finalización muy desarrollada: es un tanque, un goleador de primer nivel", añadió.

Respecto a su personalidad, el entrenador dijo que "no habla mucho, se centra mucho en el juego. Es un chico capaz de no desconcentrarse cuando ocurren las adversidades".

"Es difícil decir dónde va a jugar. Sabemos que hay gente que ha hecho méritos y tiene crédito. Yo creo que él puede jugar con Benzema y también solo en la delantera. Puede desarrollar bien el rol de suplente e ir ganándose el puesto. No le veo por la banda", concluyó.