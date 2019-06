El "hilo" twittero

Estos días se está celebrando la Feria del libro de Madrid, y paralelamente se ha organizado la Feria Del Hilo y el II Certamen de literatura tuiteriana en el que los protagonistas son los hilos. Los hilos de Twitter es un formato literario y narrativo que poco a poco se está consolidando como un nuevo movimiento cultural y que cuenta con un buen número de seguidores. En La Ventana hemos invitado a dos ganadores a Alberto García y a Nagore Suárez.

Alberto García ha ganado el premio Samsung España al mejor hilo de Fantasía y Ciencia Ficción con una historia sobre los fenómenos extraños que tienen lugar en el hospital de arquitectura neomudéjar. con 'El niño de los ojos rasgados',

El hospital donde trabajo se inauguró en 1881 por la duquesa de Santoña.

Arquitectura neomudejar.

El hospital donde trabajo se inauguró en 1881 por la duquesa de Santoña.

Arquitectura neomudejar.

Se respira "antiguedad", tanto es así que se dice que este edificio es la "cuna de la pediatría española". — Alberto García Salido (@Nopanaden) June 4, 2019

Alberto es pediatra intensivista del Hospital Niño Jesús, “escribo hace mucho tiempo.. Me encanta escribir. Todo comenzó porque fue finalista en nuestros relatos en cadena en 2009”. Ha publicado 3 libros y con el último fue finalista de Premio Setenil, con ‘Demasiada roca solitaria’. Este pediatra siempre escribe hilos en saliente de guardia… Escribir para este pediatra es una vía de escape de la realidad que vive en el hospital. Tiene tres hijos y además de animarlo a que siga escribiendo, incluso sus hijos le dan historias. Hace poco narró las 24 horas de una familia de tres hijos.

Nagore Suárez relata en primera persona cómo, tras 69 tuits, descubre quién es el asesino de la protagonista del libro. Aunque, el final también es inesperado para la escritora.

Este es el libro en cuestión. Lo cogí hace 7 u 8 años, cuando estaba en 2º de Bachillerato o así. No lo había devuelto antes porque pensé que lo había perdido en una mudanza, lo juro. Se titula "El ángel de la guarda" y el autor es un tal Rafael Iriarte. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) May 31, 2019

Este thriller ha hecho doblete en esta Feria del Hilo consiguiendo el "Premio del Público" (patrocinado por ámbito Cultural al hilo con más retuits, 11.500 retuits y más de 21.000 likes) y el "Premio El Corte Inglés al mejor hilo de Thriller y Misterio". Nagore es periodista, “esto lo he hecho de forma amateur desde que surgió la feria del hilo. Participé la edición pasada pero no gané nada y en esta ocasión las cosas han ido mejor.”

Esta historia“empezó porque yo tenía un libro que tendría que haber devuelto a la biblioteca hace seis años y pensé que quería escribir para esta nueva edición de la feria del hilo y pensé también que un libro podría tener una historia detrás de él.”

Manuel Bartual, jurado de la Feria del Hilo 2019 y de 2018; Y artífice del hilo por el cual Twitter España empezó la idea de la Feria de Hilos.

“Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. Esta tarde estaba leyendo en la terraza de mi habitación cuando he escuchado que la puerta se abría. Y a este viaje he venido solo.

Lo primero que he pensado es lo normal en estos casos, que sería alguien del servicio de habitaciones. Ya me ha pasado otras veces. Hoy, al menos, me iban a pillar con los pantalones puestos. Pero no: cuando he entrado a la habitación, me he encontrado con un hombre alto y delgado, muy nervioso, moviéndose de un lado a otro.Me he acojonado un poco. Se movía rápido, parecía registrar la habitación, o buscar algo, no sé. Le he hablado y me ha mirado.”

Como jurado que es lo que realmente importa es que esté escrito para twitter porque se encuentran hilos que son muy largos... un micro relato o así y esto no es escribir en twitter, aquí tienes que entender las plataformas y adecuarte a ello.

Los perfiles han sido muy variados, no hay un único escritor de hilos de twitter, desde gente muy joven a más mayores, a escritores y gente más amateur, que te cuentan historias desde ficción a anécdotas con cierta gracias o plantarte alguna reflexión.