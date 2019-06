Borja Mayoral: "Apuesto que salgo del Real Madrid y la Real Sociedad está en la delantera"

Borja Mayoral ha atendido a los micrófonos de El Larguero ya desde Italia, concentrados para el europeo sub 21, donde debutan el domingo ante la anfitriona y una de las favoritas. El jugador indica que "tenía ganas de estar aquí y entrenar" y que el equipo con el que se encuentran este fin de semana es "un plato fuerte". A pesar de partir como una de las favoritas admite que les gusta empezar en un alto nivel: “Con los compañeros hemos hablado y está bien que nos haya tocado una de las más fuertes en el campeonato. España siempre está ahí, está claro que están Inglaterra, Alemania, Francia, Italia… Siempre vamos a ser una de la favoritas”.

“Llego bien, tranquilo, con confianza y con ganas de jugar otro europeo Sub 21. La temporada no ha sido muy regular pero hago un balance positivo de todo y, bueno, lo que quería era tener oportunidad, minutos y creo que los he tenido al final, en la parte más importante de la temporada. Me voy contento de mi año en el Levante y con muchas ganas de estar aquí y que empiece esto”, comentaba, haciendo un repaso de lo que ha sido su año en lo futbolístico.

En cuanto a las diferentes bajas de jugadores de la selección, la de Rodrigo y Asensio destacan especialmente, sobre todo al indicar que no estaban preparados mentalmente para la competición. Mayoral indica que “lo de Rodrigo me sorprendió un poco porque pensé que iba a venir", sin embargo "lo de Asensio no tanto porque no había estado en ninguna convocatoria con nosotros, estaba con la absoluta entonces me lo esperaba un poco más".

Mayoral, una de las jóvenes promesas de la cantera del Real Madrid, explica que "es difícil" dar el salto del Castilla al primer equipo. “El Real Madrid es el mejor club. Muchos jugadores tienen capacidad y mucho talento para jugar en el primer equipo pero al final tienen que salir fuera para formarte, coger experiencia, coger minutos y luego volver, como han hecho muchos. Yo creo que el salto del Castilla al primer equipo para ser titular o para tener muchos minutos es difícil. Necesitamos hacernos futbolísticamente”, explicaba a Manu Carreño.

El jugador del Real Madrid todavía no conoce su futuro de cara a la siguiente temporada. De hecho, el joven no sabe ni donde tendrá que empezar la pre temporada tras la competición en Italia. “No lo sé ni yo. Estoy centrado en el europeo y después veremos. Me gustaría asentarme en un club, tener minutos, hacerme más como jugador y después ya se verá. Ahora necesito estar tranquilo en un sitio y ganarme un puesto en el equipo donde esté. Apuesto a que salgo del Real Madrid. En la delantera está la Real Sociedad”, confesa en El Larguero.