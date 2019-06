Serra Ferrer: "Mi salida no es cosa del Consejo de Administración, es más cosa de Catalán"

Este lunes Lorenzo Serra Ferrer abandonó el Real Betis Balompié, o como bien informó Manu Carreño en El Larguero y ha confirmado el ex directivo, le han invitado a salir del club.

"En el fondo no es cosa del Consejo de Administración, es cosa de estos dos Consejeros, concretamente Catalán. Con el presidente siempre he tenido buen feeling" pic.twitter.com/N1jbjhUVWW — El Larguero (@ellarguero) 13 de junio de 2019

"Sí, no es que me haya ido yo, como muy bien apuntas me han invitado a salir. Porque yo quería salir con los dos años de contrato que me quedaban. Pero el planteamiento que me han hecho los Consejeros no es correcto para mí y ellos han tomado la decisión de que no siga", comentó Serra Ferrer.

El directivo balear dejó claro cuando comenzaron los problemas internos y quién ha estado detrás de su salida. "Yo creo que en el fondo no es todo el Consejo de Administración si no los dos Consejeros los que han tomado esta determinación, concretamente el señor Catalán. Con el presidente he tenido buen feeling siempre. Desde el momento en el que pienso que Quique Setién no debe continuar se crea un problema de opinión, no de un enfretamiento, diferencia de opinión y de criterio".

Además confesó también el momento que más le molestó de lo sucedido en las últimas semanas."Es cierto que el día que recibí más de 7 folios que me envió Catalán diciéndome lo que había hecho mal me pareció una falta de respeto y me molestó muchísimoSí, sin duda. "¿Volver al Betis algún día? Yo no cierro puertas. Si lo que me ofrecen es de mi agrado, ¿por qué no? Volvería a trabajar con Catalán en el mismo club, si se ponen las cosas en orden, claras y cada uno se respeta en el terreno que cree que puede aportar".