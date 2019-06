El cálculo falso de Ortega Smith sobre yihadistas

Los políticos están tan centrados en cerrar acuerdos de gobierno que apenas han tenido tiempo para pronunciarse sobre asuntos en los que pueden ocultar datos o manipularlos. A pesar de todo, sí ha habido una excepción, Es el caso de Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, que en una entrevista en Esradio este pasado lunes mostró su inquietud por la situación de las prisiones españolas, pero su preocupación se basaba en un dato falso. Ortega Smith citó las supuestas palabras textuales de un funcionario de prisiones: "Tengo que entrar en un módulo donde hay 104 peligrosos penados vinculados con el terrorismo yihadista. ¡104 para 104 para un solo funcionario!". Javier Ortega Smith dice que se le quedaron grabadas las palabras de ese funcionario de prisiones, pero hay dos opciones. O escuchó mal o le colaron una mentira. Esta afirmación se puede desmentir si nos basamos en las cifras, en la realidad penitenciaria y en la estrategia antiterrorista.

Las cifras no dan la razón a Ortega Smith. En España, hay 133 presos condenados por sus vínculos con el yihadismo. Además, Interior confirma que no existe en nuestro país un módulo en el que convivan 104 presos vinculados al terrorismo islamista. El contexto tampoco le da la razón al secretario general de Vox. Tanto el contexto penitenciario, como el de la lucha contra el terrorismo yihadista desmontan la afirmación de Ortega Smith. Prácticamente todos los presos condenados por terrorismo están en primer grado penitenciario. En la práctica, esto significa que están en un régimen en el que las medidas de control y seguridad son muy restrictivas y apenas tienen contacto con el resto de la población reclusa. Además, las cárceles son un escenario clave para la radicalización y la captación. Para evitarlo, se aplica una dispersión de estos presos para que no coincidan, no se agrupen, no establezcan vínculos entre sí. En definitiva, una estrategia muy parecida a la que se aplicó en su día con los presos de ETA y que demuestra que no hay 104 yihadistas en un solo módulo como sostiene el secretario general de Vox.