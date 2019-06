¿Y si todo se reduce a eso?

El lunes, cuando este Ojo vuelva con ustedes, ya estará vendido todo el pescado del primer escalón en la guerra de los pactos: los Ayuntamientos. Sabremos los alcaldes o las alcaldesas que regirán nuestras ciudades, producto, en muchas ocasiones, del yo te doy que tú me das, que no tienen por qué coincidir con los candidatos más votados. Son las reglas de la democracia, y así hay que respetarlas, y no como cree el pimpollo Casado, que clama por la lista más votada cuando le interesa o a quien obtiene mejores alianzas cuando le conviene. Caraduras ya sabemos que existen. También conoceremos, al menos en esta primera tacada, el grado de compromiso de Ciudadanos con una pretendida ideología liberal-progresista -¡soy el Superman del centro!, gritaba el pimpollo Rivera-, o con la ultraderecha de Vox, salvada la desvergüenza de actuar de tapadillo, con alevosía y nocturnidad, un ridículo paripé que solo envilece a quien lo practica. Al Ojo, siempre tan mal pensado, solo se le ocurre una razón para esta incomprensible caída del caballo del líder de Ciudadanos, pasar de gran esperanza blanca a servir de muleta al denostado PP y a reír las gracias a Abascal, y no es otra que optar por llenar la panza de sus colaboradores, un concejal aquí, un consejero allí y, si se tercia, hasta algún vicepresidente. Ideología, cero. Estómagos agradecidos, decenas.

