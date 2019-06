Empezar de cero, la vida de 3 familias refugiadas en España

A finales de noviembre las colas en el centro de solicitud de asilo de Aluche en Madrid eran tan largas, que las familias tenían que pasar la noche al raso para que les diesen una cita, para meses después en el mejor de los casos. Se llegó a denunciar ante el Defensor del Pueblo el colapso de los servicios de la Comisaría General de Asilo y Fronteras. Invitamos a 3 de esas familias que estaban a la espera de la cita, y que mal vivían gracias a la atención de asociaciones y ONG. Conocimos como Yaneth tuvo que irse de su país, El Salvador, con su marido y sus dos hijos porque las bandas violentas ya habían intentado captar a su hijo de 13 años. Igual que Óscar Neiro, que nos contaba cómo había dejado un buen trabajo, vivienda, coche...Todo lo que había conseguido en la vida, lo tuvo que dejar y huir por la violencia también. Igual que John James Riascos, colombiano, al que le "desaparecieron" un hermano y grupos paramilitares estaban también amenazando a su familia.

Ha pasado medio año y las cosas van mucho mejor para ellos. Por lo menos ya tienen una casa, un nuevo lugar donde vivir y sus hijos ya escolarizados. Hoy nos han acompañado desde las ciudades donde están viviendo. Los 3 están agradecidos por la ayuda de las ONG y cómo les han acogido en sus nuevos entornos. Aunque como nos ha contado Yanet y John James "todavía cuesta dejar salir solos a nuestros hijos de casa. En Colombia yo no dejaba salir solo a mi hijo de 13 años. Ahora empiezo a dejarlo ir al entreno de baloncesto, o le acompaño hasta la parada del autobús". Yaneth lamenta que por culpa de este miedo, que todavía tiene, no ha dejado ir a su hija a los campamentos del colegio "quizás el año que viene lo tenga superado" pero ahora no puede aceptar que su hija esté unos días fuera.