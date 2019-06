Gustavo Ayon: "Hoy no se ha ganado nada, es un partido y hay que ganar tres"

Gustavo Ayón atendió a los micrófonos de Carrusel Último Tramo tras ganar el primer partido de la final de la Liga Endesa contra el FC Barcelona. Los madrileños se llevaron el encuentro con una diferencia de 20 puntos (87-67), lo que les pone en cabeza para llevarse el título una temporada más (1-0). A pesar de ello, el jugador no ha dado tanta importancia al triunfo, si no al buen ritmo que ha demostrado el equipo durante estos primeros 40 minutos ante los blaugranas.

“Lejos de la victoria son las sensaciones que tenemos de haber hecho un buen trabajo. No hemos hecho nada, va a ser una serie difícil. Partido a partido. Hay que desconectar esta noche y estar preparados para el lunes que va a ser una guerra de mucho contacto, un partido duro. Ellos van a apretar y hacer ajustes, tenemos que estar preparados para esa batalla”, comentaba Ayon, pendientes ya del partido al que se enfrentan el lunes.

Aún con la mala actuación del FC Barcelona en esta jornada, el jugador del Real Madrid indica que "desde el inicio pusieron el nivel muy alto y nos han puesto en esa dinámica, salir a hacer todo lo posible por ir defensa a defensa, canasta a canasta", además de confesar que "esa es la clave de nuestro equipo y lo que nos ha mantenido muchos años aquí".

"Lo importante es el inicio del partido, el nivel defensivo que se puso. Ellos también tuvieron un nivel de tiros muy bajo gracias a nuestra defensa. Hay que seguir en esta dinámica", añadía Gustavo Ayón en Carrusel Último Tramo.

Recordando el resto de partidos contra el FC Barcelona, el pívot explica que han "tenido una temporada difícil contra ellos" y que tienen "que volver a eso que nos ha marcado y nos ha mantenido a ese nivel durante muchos años, ese coraje y esa contundente y no dejar nada al azar". El mexicano llama a la calma a pesar de la victoria con la que "no se ha ganado nada". "Es un partido y hay que ganar tres, hay que pensar en el siguiente y como si no hubiera existido el partido de hoy. Hay que sacar cosas muy buenas y mantenernos en ese nivel de concentración y de intensidad", explicaba.

"Por nuestra parte no tiene que ser diferente, tiene que ser con la misma intensidad. Ellos seguramente van a apretar y cambiar cosas. Nuestros tenemos que estar a ese nivel de exigencia, intensidad y concentración, jugar esos 40 minutos como hemos hecho hoy (...) Necesitamos de los doce jugadores al 100% como hoy", explicaba el mexicano, convencido de tener que mantener este nivel de cara al próximo partido.