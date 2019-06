Denis Rovira une el drama familiar a la brujería, la infancia y lo sobrenatural para crear una cinta de terror en su debut en el largometraje. De un guion que sale de los creadores de ‘No habrá paz para los malvados’, presentan una película con un reparto excepcional entre los que se encuentran Emma Suárez, Maggie Civantos, Alain Hernández y Manuela Vellés.

‘La influencia’ cuenta con el elemento propio del terror clásico: una mansión rodeada de bosque. Alicia (Manuela Vellés) vuelve a la casa en la que creció para ayudar a su hermana Sara (Maggie Civantos) en el cuidado de su madre enferma, una mujer ahora en coma. Con la mudanza, Alicia se da cuenta de que su hija Nora siente una fuerte atracción hacia su abuela. Pronto se percatará de que la brujería de hace años sigue estando muy presente en ella y, ahora, también en su nieta.

La película se basa en la obra homónima de Ramsey Campbell, uno de los maestros del relato de terror contemporáneo. "De Ramsey lo primero y principal es que vi ‘Sin nombre’ y me pareció alucinante. Por entonces era estudiante de comunicación audiovisual y me pareció una película extraordinaria, me impactó mucho y fue el momento en el que pensé que podíamos hacer algo con miras a nivel internacional. Lo que tiene la novela de Campbell y ‘La influencia’ es que trata los terrores personales desde las relaciones familiares. Hay novelas con amenazas externas pero en esta, en especial, todo sucede en un ámbito familiar", dice su director sobre su atracción hacia esta obra.

Emma Suárez debuta el en el cine de terror para interpretar a una terrorífica abuela que posee a su nieta. "Estoy muy orgullosa y muy contenta de haber formado parte de ‘La influencia’. Para mí ha sido una experiencia nueva y ha sido un descubrimiento en todos los sentidos. No me arrepiento de ser ahora una influencer. Ha sido muy entretenido porque había mucho trabajo detrás, el poder interpretar a un personaje que arrastra una tragedia y cómo la proyecta a los de su alrededor… el jugar todos los símbolos que hay en el terror con escalera incluida, todos elementos que forman parte de las brujas, el investigar sobre ellas y cómo han sido entendidas en el mundo en el que vivimos y como esos símbolos han sido también manipulados. Símbolos que en un principio no son utilizados para lo oscuro pero que sí se pueden transformar en algo oscuro". Además, la actriz asegura que era incapaz de ver películas de miedo hasta que ha participado en una: "Yo gracias a esta película he empezado a ver películas de terror porque antes era incapaz. Ahora las veo desde otro lugar. Al final es atreverte a abrir una puerta y ver lo que hay detrás y con la curiosidad de un niño de aprender todo lo que nos ofrecen".

Con la distribución de Sony Pictures, "La influencia’ es la influencia de una madre. Nos muestra qué pasaría si la persona a la que más quieres y más te tendría que cuidar se convierte en todo lo contrario. Es la influencia sobre esta familia, cómo lo rompe todo", concluye Manuela Vellés.