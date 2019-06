'El secreto de las abejas', drama lésbico en la Escocia de los 50

La directora de cine, comerciales de televisión y vídeos musicales, Annabel Jankel, regresa al cine después de 25 años con ‘El secreto de las abejas’, un drama basado en el best seller ‘Tell it to the bees’ de Fiona Shaw.

La Dra. Markham regresa a su ciudad natal después de la muerte de su padre. Allí conoce a Charlie, un niño que visita su consulta tras una pelea en el colegio y al que invita a conocer sus abejas, a las que cuida y le cuenta sus secretos. La amistad entre ambos les llevará hasta Lydia, madre del pequeño. Inesperadamente las dos mujeres se verán envueltas en una difícil relación en los años 50 en Escocia. Una complicada historia en la que, por el hecho de tener una orientación sexual que se sale de lo establecido en la época, las protagonistas sufrirán pintadas, desprecios o incluso la amenaza de perder a su hijo.

‘El secreto de las abejas’ nos traslada a una Escocia en la que ser normal es lo establecido por lo políticamente correcto. Lydia es una mujer casada con un hombre violento y despreocupado que no vive con ella ni con su hijo, le deja de pasar la manutención y a la que se juzga por enamorarse de una mujer. La doctora Markham es, por otro lado, una mujer que siempre ha estado en el punto de mira al tener un pasado marcado por las relaciones con mujeres. Al regresar al pueblo como médica vuelve a tener la aceptación de sus vecinos, hasta que su relación con Lydia se hace pública.

Jankel apuesta por Anna Paquin para la doctora Markham y por Holliday Grainger para Lydia en una película que “representa un cambio. Es la historia de dos mujeres que son marginadas por el hecho de serlo y entre ellas encuentran consuelo e intimidad”, comenta la directora. Aunque es cierto que la película aboga por el amor LGTBI, finalmente no consigue un resultado gratificante. La trama se centra más en las críticas que reciben que en entender el propio romance, algo que le hace perder fuerza.

Después de pasar por el Festival Internacional de Toronto, el Zurich Film Festival y el Glasgow Film Festival, la cina ha sido presentada en nuestro país en la Muestra de Cine Lésbico de Madrid y en la última edición del BCN Film Fest.