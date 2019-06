Joao Tralhao: "De aquí a unos años muchos jugadores van a querer ser como Joao Felix"

El fichaje de Joao Felix por el Atlético de Madrid es cuestión de horas. El equipo rojiblanco y el Benfica harán oficial el acuerdo por el futbolista en las próximas horas.

Para conocer mejor a la nueva estrella rojiblanca, pasó por El Larguero Joao Tralhao, entrenador del futbolista en la cantera lisboeta. "He trabajado con él durante dos años. Desde que entró en la cantera del Benfica sabíamos que teníamos un jugador de enorme potencial".

El técnico portugués comentó en El Larguero las principales cualidades del futbolista. "No me ha sorprendido el gran nivel que ha demostrado estos meses. No es solo un jugador de enorme talento, es un jugador con una gran capacidad a todos los niveles: psicológicamente, físicamente, es muy competitivo... sabía que teníamos ahí una perla en la academia. Solo hacía falta algo de paciencia hasta apostar por él".

También dejó claro que no cree que el joven jugador luso vaya a tener problemas de adaptación a la liga española. "Nosotros sabemos que la Liga española es más competitiva, pero el talento de Joao Felix no tiene límites. Es un jugador con una estructura emocional muy fuerte. Necesitará un período de adaptación pero en un par de semanas todos estarán encantados con él. La intensidad va a ser diferente en el Atlético, el tiempo que va a pasar defendiendo va a ser más prolongado que en el Benfica, pero su capacidad técnica y su finalización permiten a Joao Felix incluso jugar arriba".

También nos aclaró la posición en la que mejor puede desenvolverse Joao Felix. "Puede jugar en cualquier posición del ataque, para mí es un falso 9, no es un puro 10, un atacante que puede jugar por detrás de un delantero más físico o tirado a banda. Donde más le veo es en una delantera con dos jugadores siendo uno de ellos".

¿Hará olvidar a Griezmann? Joao Tralhao lo tiene claro. "Si se confirma el fichaje, los aficionados y los responsables del Atlético pueden tener la certeza de que Joao Felix intentará hacer olvidar a Griezmann".

Por último dejó claro para cualquiera que pueda tener dudas con el fichaje que es un jugador llamado a hacer historia. "De aquí a unos años muchos jugadores van a querer ser como Joao Felix. Va a ser un jugador que va a ser un reclamo, va a traer a muchos aficionados al estadio para admirar su capacidad creativa. Va a ser un jugador que va a luchar por los principales títulos colectivos e individuales en los próximos años".