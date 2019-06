Sánchez debe ir a lo suyo

Ni ustedes ni el Ojo, tan descreídos, van a dar pábulo a esta payasada de los chicos de la derecha una y trina, que hoy se enfadan por no sé qué y mañana por no sabemos cuánto. Vox se pone digno con el PP, el PP con Ciudadanos, o al revés, tanto da, pero el respetable ya no se cree a ninguno de ellos. En las excursiones de las juventudes falangistas cantaban aquello de vamos a contar mentiras y aún siguen con las liebres corriendo por los mares y las sardinas por los montes. Filfa, martingalas y engañifas: votarán juntitos como un solo hombre o una sola mujer, bien prietas las filas. Así que saltémonos el trámite de las comunidades, sin creer sus falsas peleas, y vayamos hasta la investidura, donde Pedro Sánchez tendrá que hacer encaje de bolillos para obtener –en la segunda vuelta, olvídense de mayorías- más votos positivos que negativos. ¿Saben cuál debería ser la primera condición para lograrlo? Pues que eche a la basura todos los complejos ante la derechona, nunca espere otra cosa que crispación, crispación y crispación, y ofrezca un programa de fuerte contenido social que frene la sangrante desigualdad que sufren no pocos españoles. ¿Cómo les suena una nueva fiscalidad más distributiva, una reforma laboral más justa, además de resolver, de una vez por todas, el problema de las pensiones?

