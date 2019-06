Hoy, en La Ventana, el profesor investigador de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, Pedro Jordano, nos explica la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando. “La tasa de pérdida de especies supera a lo que conocemos del registro fósil, lo que se llama la pérdida de especies de fondo, en varios órdenes de magnitud”. Esto significa que se extinguirán más especies que las que se han fosilizado a lo largo de la historia de la Tierra.

Y no queda mucho tiempo de reacción. Para frenar esto, Jordano dice que “necesitamos redoblar el esfuerzo, ese esfuerzo tiene que ser concentrado y de gran alcance en todo el planeta.” Los cambios tienen que llegar no solo a nivel individual, revisando pequeñas acciones en nuestro día a día, como pueden ser reciclar o no malgastar agua, sino también a escala global. Son los gobiernos los que deben tomar medidas. Además, debe producirse una transformación en la economía para generar un modelo circular que nos permita reciclar y reutilizar mucho más. “Yo no veo por qué no podríamos hacer eso si hay una determinación”, opina el investigador.

Los científicos llevan mucho tiempo reclamando atención sobre este tema, por lo que cree que “un dirigente que ignore esas evidencias tiene uno de dos problemas: puede ser un perfecto ignorante, es decir, le falta información rigurosa; o un irresponsable.” También critica la falta de presencia de medidas científicas y medioambientales en los programas electorales de los principales partidos políticos.

Por otro lado, alerta de los problemas más importantes del espacio protegido de Doñana, al que considera “el Museo del Prado de la naturaleza española”. Algunos de ellos son la desecación, la mala calidad del agua o los almacenes de gas.

Sin embargo, Jordano se muestra esperanzado, “hay instrumentos legales, instrumentos de acción de políticas de manejo del espacio natural que pueden ser muy efectivos”. “Si la degradación no ha llegado a un punto crítico donde no hay retorno, en cuanto tomas acciones decididas, y tenemos el conocimiento y la ciencia para hacer eso, el ecosistema se recupera. El problema es cuando llegamos a esos puntos críticos” concluye.