Pixar vuelve a lanzar su maquinaria con el estreno de la cuarta entrega de Toy Story, una de las joyas de la corona que vuelve a sacar del armario a Woody y a Buzz Lightyear, ahora preocupados por cómo conquistar el cariños de sus nuevos dueños. Hay más regresos esta semana, vuelve Godzilla, el monstruo japonés es ya toda una franquicia norteamericana ahora con la nueva estrella emergente, la jovencísima Mille Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things. El cine español sigue apostando por el terror, lo hace ahora el debutante Denis Rovira con La influencia, un thriller con Manuela Vellés, Maggie Civantos y Emma Suárez. Otro que debuta en la dirección es el actor Jonah Hill, estrena En los 90, una mirada a la adolescencia a través de un grupo de skaters. En televisión, tenemos la lista de las mejores series británicas que ha producido últimamente la BBC.

Toy Story 4 (Josh Cooley)

En 1995 la animación cambió completamente. Pixar estrenaba un 22 de noviembre Toy Story, una historia sobre juguetes que cobraban vida hecha completamente por ordenador. Se convirtió en la película más taquillera del año y consiguió tres nominaciones al Oscar y dos a los Globos de Oro. Woody, el vaquero, y Buzz Lightyear, el astronauta, se convirtieron en parte del imaginario colectivo. Quién no ha repetido aquello de: hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.

Ante tal éxito, había que hacer secuela. Llegó Toy Story 2, primera secuela animada que recaudó más que la original y ganó el Globo de Oro a la mejor comedia en 1999. En 2010 llegó la tercera parte. Lo que para algunos era el cierre de una trilogía. Ganó Oscar a mejor película de animación y estuvo nominada al Oscar a mejor película. Fue la segunda película de Pixar más taquillera de la historia, después de Los increíbles 2. Cifras de escándalo que han hecho que la compañía, ya sin John Lassetter, haya apostado por una cuarta que sí parece el cierre de la saga.

TOY STORY 4 Duración 100 minutos Dirección Josh Cooley Guión Rashida Jones, Will McCormack Reparto Tom Hanks, Tim Allen, Tony Hale

Josh Cooley, y guionista de Del revés, debuta como director y Tom Hanks vuelve a poner voz a Woody, el protagonista que esta vez tiene que adaptarse a la vida en casa de una nueva niña. que cambia sus juguetes por un tenedor de plástico, Forky, al que Woody debe enseñar a convertirse en juguete

Como en las películas anteriores, siempre hay una aventura y una búsqueda, esta vez en medio de un parque de atracciones y una tienda de juguetes antiguos, sin dueño, abandonados en una vitrina. Y por supuesto un reencuentro, el de Woody con la cuidadora de ovejas, Bo Beep, lo que permite a la franquicia adaptarse a los tiempos con un personaje de mujer independiente, nada frágil y más protagonista que en las entregas anteriores. También nuevos secundarios, Keanu Reeves, en un estupendo trabajo de doblaje, pone voz a un policía canadiense con pocas luces

Toy Story no ha perdido ni la frescura ni el sentido del humor que sigue usando el mismo conflicto de siempre: los niños crecen pero sus juguetes no y ahí llega el abandono. Porque la cinta siempre ha sido un tratado sobre la amistad y la lealtad, pero también sobre la eternidad. Y tiene su punto catártico, como decía Tom Hanks. Una historia de madurez que en esta ocasión parece cerrarse de una manera valiente, veremos si no hay precuela.

Godzilla: rey de los monstruos (Michael Dougherty)

GODZILLA: REY DE LOS MONSTRUOS Duración 131 minutos Dirección Michael Dougherty Guión M.Dougherty, Z. Shields Reparto Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga

Otra película que ya ha consumado el relevo generacional. La nueva entrega del monstruo japonés absorbido por Hollywood está protagonizado por la actriz de Stranger Things, la jovencísima Millie Bobby Brown. La misma fórmula de siempre: un grupo de monstruos, incluyendo Godzilla, ponen en jaque a la humanidad, la lucha contra ellos determinará el futuro de la existencial del ser humano.

En los 90 (Jonah Hill)

EN LOS 90 Duración 84 minutos Dirección Jonah Hill Guión Jonah Hill Reparto Sunny Suljic, K. Waterston, Lucas Hedges

Al actor Jonah Hill le conocemos por su vis cómica en Supersalidos o El Lobo de Wall Street, o por su intensidad en Moneyball, ahora demuestra sus dotes como director en su película debut, En los 90, una mirada con tono casi documental a la adolescencia de un chico de trece años en Los Ángeles, con una madre ausente, un hermano violento y un grupo de amigos de skate. La película tuvo muy buena acogida en el Festival de Toronto.

La influencia (Denis Rovira)

LA INFLUENCIA Duración 100 minutos Dirección Denis Rovira Guión M. Gaztambide, D. Rissech y D.Rovira Reparto Emma Suárez, Manuela Vellés, Maggie Civantos, Alain Hernández,

En el cine español también debuta Denis Rovira, lo hace con La influencia, la adaptación de la novela homónima de Ramsey Campbell. Es una historia de terror que ocurre en una casa de un pueblo asturiano, al que regresa Manuela Vellés y su marido, Alain Hernández, junto a su hija pequeña. Vuelven para despedirse de su madre, una tipeja malvada y dedicada a la brujería que está a punto de morir. Es Emma Suárez en un papel de villana y bruja loca en busca de un cuerpo para perpetuarse

La banda (Roberto Bueso)

LA BANDA Duración 86 minutos Dirección Roberto Bueso Guión Roberto Bueso Reparto Gonzalo Fernández, Charlotte Vega, Pepo Llopis

Más cine español esta semana. La banda, una película valenciana, ópera prima de Roberto Bueso. La película también habla de un regreso, el de un joven que estudia música en Londres y vuelve para la boda de su hermano, pero no sabe si quiere o no quiere quedarse. Un retrato de la amistad, de la emigración y de las tradiciones y los pueblos que protagonizan Gonzalo Fernández y Charlotte Vega.

Esto no es Berlín (Hari Sama)

ESTO NO ES BERLÍN Duración 115 minutos Dirección Hari Sama Guión R. Ordoñez, H. Sama y M.Zunino Reparto Ponce de León, José Antonio Toledano, Ximena Romo

Por el Festival de Málaga también pasó Esto no es Berlín, del mexicano Hari Sama. Una mirada a la movida de los ochenta en Ciudad de México. Todo un retrato del arte, el compromiso político, la libertad sexual y también el SIDA y las drogas. El nacimiento de la escena underground y el despertar contracultural en paralelo al Mundial de Fútbol de 1986, símbolo del entretenimiento de masas. Un viaje melancólico a un submundo que nacía con pulsión contestataria.

El secreto de las abejas (Annabel Jankel)

EL SECRETO DE LAS ABEJAS Duración 105 minutos Dirección Annabel Jankel Guión Henrietta Ashworth, Jessica Ashworth Reparto Anna Paquin, Holliday Grainger

La directora de cine, comerciales de televisión y vídeos musicales, Annabel Jankel, regresa al cine después de 25 años con ‘El secreto de las abejas’, un drama basado en el best seller ‘Tell it to the bees’ de Fiona Shaw. La Dra. Markham regresa a su ciudad natal después de la muerte de su padre. Allí conoce a Charlie, un niño que visita su consulta tras una pelea en el colegio y al que invita a conocer sus abejas, a las que cuida y le cuenta sus secretos. La amistad entre ambos les llevará hasta Lydia, madre del pequeño. Inesperadamente las dos mujeres se verán envueltas en una difícil relación en los años 50 en Escocia. Una complicada historia en la que, por el hecho de tener una orientación sexual que se sale de lo establecido en la época, las protagonistas sufrirán pintadas, desprecios o incluso la amenaza de perder a su hijo. Protagonizan Anna Paquin y Holliday Grainger.