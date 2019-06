Daniel Martín Anaya: "Ojalá pueda estar en París 2024"

Daniel Martín Anaya es el primer arquero ciego español en subirse a un podio en una cita mundialista después al conseguir la medalla de bronce en Holanda. Este martes quiso compartir su experiencia en los micrófonos de El Larguero con Yago de Vega al venir desde Salamanca, su ciudad natal.

"La verdad es que cuando empecé no. Cada día intento luchar y trabajar y conseguir estos éxitos es una maravilla. Me apoyan muchísimo y les quiero un montón", reconocía sobre si algún día imaginaba llegar a donde está ahora mismo.

En cuanto a su discapacidad, explica que "fue de repente, no sabemos si es una enfermedad hereditaria. Mi hermano es mayor y tiene la misma discapacidad, además de un problema de movilidad".

Daniel explica dónde comenzó todo y dónde descubrió su pasión por el Tiro con Arco: "En el instituto donde estudiaba Bachillerato, el profesor de educación física llevó una jornada de tiro con arco, me gustó, fui a un club y me recibieron con los brazos abiertos. Llevo seis años y ojalá sean muchos más".

"Lo más difícil es el equilibrio, es lo que más nos cuesta", reconoce sobre la mayor dificultad, aunque admite que "en el Mundial no sabía dónde habían ido las flechas, estaban todos los compañeros apoyando y cuando les oí chillar sabía que había ido a un lado bueno. Si estaban callados, malo", termina explicando entre risas

Detrás de los éxitos está el trabajo, y en el caso de Daniel no es para menos, ya que "entrenamos tres días diarios, tres horas, también juego al baloncesto, atletismo, ajedrez...y por las mañanas estoy con Magisterio de Educación Primaria"

Después de conseguir su primera medalla en una cita mundialista, ya se plantea el siguiente objetivo, y apunta alto al decir que "ojalá en París 2024 pueda asistir a los Juegos Paralímpicos. Lo principal disfrutar y dar lo máximo de mi mismo".

También quiso mandar un mensaje a todas aquellas personas que sufren una discapacidad y que encuentran en el deporte una vía de escape: "Me gustaría que todas las personas que tengan una discapacidad, y en particular visual, que no se vengan abajo, que se vengan arriba, que la vida son dos días y hay que disfrutarla. Sin deporte, que es lo máximo para mi, no sería yo".

"Me gustaría agradecer a mis compañeros de equipo del Mundial, también al grupo musical que me ha compuesto esta canción, a mi familia, mis padres, mi hermano, que estuvieron en primera persona apoyando, y a toda la ciudad de Salamanca que sin su apoyo diario no sería nada de esto. Y al Club La Flecha les debo todo", sentenció Daniel agradeciendo sus éxitos acordándose además de sus seres más queridos.