La revancha y la salud

Los hay, que orondos, defienden a grandes voces en la barra del bar que todos los partidos son iguales, y que a ellos les da lo mismo que gobiernen unos que otros.

Suelen añadir muletillas del tipo "mientras a mí me dejen hacer lo que me dé la gana". Recuerdas hoy en El País con buen tino, jefa Pepa, aquella fanfarronada del Aznar más camorrista, el de 2007, de quién tiene que decirme a mí las copas que puedo beber. Ocurre que estas bravatas son absolutamente falsas, porque no dan igual unos que otros y porque de hecho la primera decisión política que han tomado las tres derechas una y trina, encarnadas en el muy demagogo José Luis Martínez-Almeida, flamante alcalde de la Villa y Corte, va directamente a ensuciar nuestros pulmones, los de nuestros hijos y los de nuestros nietos.Paralizar Madrid Central es puro revanchismo y una vergonzosa demostración de fuerza reaccionaria, un escarmiento a los rojos jugando con la salud de todos los ciudadanos, incluidos, por supuesto, quienes han votado al PP, a Ciudadanos o a Vox, que la polución no busca organismos rojos o azules. Y volvemos, además, al bochornoso "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”. ¿Otra vez los Juegos Olímpicos? ¿Volver a endeudarnos, como ya hicimos, para tal despropósito? Paren ustedes, que el Ojo se apea en la próxima.