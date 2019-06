"En agosto ampliamos nuestra familia. Porque pese a lo que algunos piensen, somos familia"

"En un mes como el de junio, mes del Orgullo, y en un contexto donde la ultraderecha se desmarca, creemos importante contar nuestra historia, que no pretende otra cosa que animar y llenar de valentía a personas que aun no se pueden mostrar como son", dice Liliana. Ella llamó al Diario sin saber que su pareja, Elena, también lo había hecho. Así que nos cuenta su otra versión de la historia: "Elena creció en una familia ultraconservadora, en la que todo iba bien hasta que ella se mostró tal como es y no tal como querían que fuese. Se enfrentó a que la echaran de casa a poco de tener la mayoría de edad. Se vio obligada a volver, a cambio de renunciar a su vida visible como mujer lesbiana", describe. Hasta que "hace casi seis años, se armó de valor para reunirse con sus padres y contarles su ilusión. La respuesta fue terrible, llena de malas palabras, de insultos", cuenta.

Pero esta historia tiene un final feliz. Elena y Liliana se casaron en el año 2016 y en agosto serán madres, "vamos a aumentar nuestra familia. Porque pese a lo que algunos piensen, somos familia. A nuestra pequeña la criaremos en un ambiente de amor y de respeto. Y nos gustaría que cuando salga a la calle se respire el mismo aire, de libertad, de igualdad, por los de antes, por de ahora y por los que están por llegar", concluye.