"No sé cuál de 'Toy Story' me gusta más"

Hoy Carlos Boyero nos trae 'Toy Story 4', la última entrega de la saga animada de Disney. "No va a decpecionar. No sé cuál me ha gustado más", confiesa Boyero. "Toy Story es uno de los mejores aciertos de Disney". En esta nueva entrega, un tenedor de plástico es reconvertido en juguete es el que desata esta nueva aventura en la que Woody aprenderá que el mundo puede ser muy grande para un juguete.

Siguiendo en el mundo del animación, nos trae 'El pan de la guerra'. "Si 'Toy Story' es deliciosa y divertida, esta es muy triste". Es la historia de una niña se tiene que hacer pasar por niño en Habul para sacar adelante a su familia. "Está bien que los dibujos animados tengan tantos matices y abarquen tanto".

Además, hablamos con Julio Martí de la nueva edición del festival de música 'Las Noches del Botánico', que comienza esta semana con el concierto de Woody Allen y la The Eddy Davis New Orlean Jazz Band.