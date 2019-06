Sexo veraniego...¡Por fin!

Sería muy difícil que llegando como llega la Noche de San Juan se ahorraran ustedes que yo contara por qué me parece la noche más bonita de todas. Cierto es que no he querido venderles la moto, ni engañarlos con conjuros y chorradas que, seguro, no se creerían. La noche de San Juan me gusta porque sí y, por supuesto, tiene que ver con el sexo.

Los que me conocen de hace mucho ya saben la razón. Los veranos comienzan saltando hogueras, a mí me gustan más las de playa, pero en alguna acera he improvisado alguna. Si comienzas el verano rubricando la esencia de lo que quieres durante los dos próximos meses, mejor que mejor. Luego los niños no nos nacen en primavera, sino en otoño, pero eso es porque no atinamos, no porque no insistimos.

Llámenme loca pero quiero disfrutar de la estación más caliente de todo el año. Meses de que te pongas malo viéndonos con la falda tan corta, noches que nos encante a nosotras que luzcáis palmito. Me gusta el verano por todas las noches que se puede tener una playa para que la arena te sirva de cama. Me gusta el verano por la de veces que se me cruzaron amantes inesperados.

Me gusta el verano por todos los viajes que hacemos, por la de noches que alargamos y por la de veces que, sudando, quieren tocarme el culo.

Háganse un bonito favor y a partir de la noche del 23 al 24 de junio no dejen de pensar que ¡por fin! Llegó el verano.