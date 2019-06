La derrota inesperada de Estados Unidos

El 21 de junio de 1916 tuvo lugar una de las peores derrotas de los Estados Unidos. Pancho Villa, un revolucionario mexicano, tuvo la osadía de adentrarse en territorio norteamericano para una de sus expediciones de pillaje. Los yanquis, evidentemente, no se lo tomaron muy bien, y mandaron a una expedición bajo el mando del General Pershing para darles una lección a los mexicanos, devolviéndole la visita a Villa. Siendo como son los americanos, no tuvieron en cuenta que, pese a ser Villa un guerillero, el gobierno de México igual no se tomaba muy bien esta incursión en su territorio.

Así que cuando los yanquis se adentraron en territorio mexicano, con quien se encontraron fue con el ejército regular del país, el enemigo tradicional de Pancho Villa. Los mexicanos, inesperadamente, derrotaron a sus vecinos del norte en la Batalla del Carrizal. Pese a que el general Pershing estaba furioso por la derrota y quería probar suerte otra vez, su presidente se lo prohibió. Según una leyenda local, Pancho Villa miró desde una colina cercana la batalla, encantado de ver como sus dos enemigos se mataban entre sí.