Cañizares: "El hecho de que siga Robert Moreno me hace pensar que la situación de Luis Enrique sea reversible"

Los expertos de El Larguero han analizado en tiempo de Sanedrín al nuevo seleccionador español, Robert Moreno, que ocupará el cargo de Luis Enrique tras anunciar su marcha del conjunto nacional por motivos familiares. Luis Rubiales ha apostado por seguir con la línea de los últimos partidos, poniendo toda la confianza en Robert Moreno, que estará al frente en los próximos partidos oficiales para la Eurocopa 2020.

"Me parece una decisión bastante arriesgada y hasta cierto punto incomprensible. Ha entrenado tres partidos en la élite", comentaba Gallego al inicio del Sandrín de El Larguero, al contrario que Antonio Romero, quien da un voto de confianza al nuevo seleccionador. "Me parece que es una decisión sin vuelta atrás. Por conocimientos creo que Robert Moreno tiene la capacidad de hacer un buen papel como responsable máximo de la Selección", explicaba.

“La Federación lo ha hecho bien porque lo ha gestionado de la forma más rápida posible. Tiene dos meses para crear su primera lista y preparar los partidos. Creo que el problema no está en el seleccionado, si no en los jugadores. ¿Están los jugadores preparados?", planteaba la duda Marcos López. La selección lidera actualmente su grupo clasificatorio para la próxima Eurocopa.

“Es una decisión difícil para la Federación. Lo primero por inesperada, con un entrenador que acaba de llegar, un proyecto por delante y las formas en las que se ha tenido que ir. Robert Moreno puede ser una sorpresa pero no tiene experiencia, no es opinión, es la realidad. Es más difícil ser primer entrenador que segundo y lo va a tener que demostrar su valía. El gran problema no lo tendrá en la clasificación si no en el Mundial”, admitía Santi Cañizares.

Además, el ex jugador apuntaba a una posible vuelta de Luis Enrique al banquillo de la selección una vez que se calme su situación: "Yo si que pienso que a lo mejor el hecho de que siga Robert Moreno puede ser que la situación de Luis Enrique sea reversible. El hecho de que esté Robert Moreno la vuelta de Luis Enrique sea posible".