Yago de Vega: "Sabe perfectamente cual es su rol de inicio"

Este miércoles el Real Madrid presentó a su último fichaje, el lateral izquierdo francés de 24 años Ferland Mendy, procedente del Olympique de Lyon.

El galo, a priori, llega para ser un suplente de garantías de Marcelo Vieira, siempre y cuando el brasileño se aleje del nivel de la presente temporada y regrese a su nivel habitual, aquel que le ha colocado en el primer escalón mundial en ese puesto.

Yago de Vega ofreció su punto de vista acerca de la función de Mendy y de sus opciones de cara a tener más o menos minutos esta temporada. "Me da la sensación de que es una persona que sabe muy bien donde ha venido y cual es su rol de inicio. Vienes a sustituir a Marcelo cuando no esté en condiciones o cuando haya que rotar, pues si Marcelo está bien es el mejor lateral izquierdo del mundo, pero viene de una temporada en la que ha generado bastantes dudas. Él está aquí como diciendo "yo sé que me va a llegar mi oportunidad, lo único que tengo que hacer es estar bien cuando me llegue".