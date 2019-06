Junior Firpo: "Lo del césped no se debería permitir"

Este sábado a las 21:00 horas España se juega ante Polonia el estar en las semifinales del Europeo Sub 21, algo que le daría directamente el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que le permitiría luchar por el campeonato.

Para analizar el estado de 'La Rojita' pasó por El Larguero el futbolista del Real Betis, Junior Firpo. "El equipo ha vuelto a recuperar la sonrisa, somos optimistas y aunque sea un resultado amplio dependemos de nosotros mismos y estamos capacitados para hacerlo".

El zaguero español no considera que caer eliminados sea un fracaso debido a los pocos que acceden a semis. "Quedarse fuera tiene que entrar dentro de las probabilidades porque solo se clasifica el primero de cada grupo y el mejor segundo, que eso ya no depende ni de nosotros, por lo que yo fracaso no lo llamaría".

También cargó contra la UEFA por el estado del césped y por los horarios. "Es muy difícil jugar con temperaturas tan altas y con el campo en estas condiciones. Personalmente vengo de estar con un entrenador en mi club que era muy insistente en que el campo estuviera corto y con que estuviera muy regado porque es un entrenador al que le gusta mucho jugar. Creo que la UEFA siendo la organización que es e insistiendo tanto en otro tipo de cosas, creo que lo del césped no se debería permitir, el campo debería estar más regado. Igual que lo de jugar a las 18:30 cuando estamos jugando en estadios distintos, tampoco lo entiendo. Podrían haber sido los dos partidos a las 21:00 y no habría habido ningún problema".

Borja Iglesias y el Real Madrid

En clave Real Betis el jugador que viene sonando para reforzar la delantera es Borja Iglesias, un jugador que conoce a la perfección el nuevo técnico bético, Rubi. "Algo he escuchado. No quiero meterme mucho en temas de club ahora pero sí, sería un gran fichaje. Es un gran delantero y subiría mucho el nivel de la plantilla".

En su momento se habló de la opción de que Junior llegase al Real Madrid, algo de lo que él no quiere hablar. "¿Si me llamó el Madrid? Eso si queréis preguntárselo a ellos, yo estoy aquí con la Selección y solo quiero pensar en la Selección".