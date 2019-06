Malos candidatos

Esta noche empieza el reparto de los cargos para la nueva legislatura de la Unión Europea. La cumbre de los 28 líderes debe decidir, pero no es seguro que lo haga inmediatamente. El principal problema práctico con el que se encuentran es que los candidatos del país más grande, más influyente y de economía más importante, Alemania, son muy poco atractivos.

El jefe de los eurodiputados del PPE, Manfred Werner no tiene ninguna experiencia de gestión. No ha gobernado siquiera un pequeño municipio. Le presentan para encabezar la Comisión. Aunque quizá si los cuatro grandes partidos (populares, socialdemócratas, liberales y verdes) logran trabar un programa, sea menos importante quien lo lleve a la práctica. Solo quizás.

Donde se puede mascar la tragedia es en el Banco Central Europeo. No solo porque el candidato alemán, Jens Weidmann, es un reaccionario de tomo y lomo, al que poco le importan las economías del Sur: con sus posiciones ultranacionalistas de estos últimos años ahora difícilmente tendríamos moneda única. Sino que también ha sido siempre desleal con sus compañeros del BCE, y con la institución. Ha ido hasta los tribunales a declarar en favor de quienes recurrían contra programas diseñados para salvar a los débiles y evitar su quiebra, como el famoso de las OMT: ha ido, pues, contra su propia casa. Como para confiar ni un milímetro en él.

La teoría dice que si los candidatos no valen, no deben salir elegidos, que esto va de meritocracia. La práctica insinúa que no muchos gobernantes están dispuestos a colgar dos cascabeles al gato de Berlín.