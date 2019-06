Los partidos apestados –ERC, Vox, Bildu- son como los comodines de la baraja, a usar en un sentido u otro según convenga. Con gran alboroto e incoherencia. Ya se acusó de incoherencia a Ciudadanos cuando después de abominar de quien permitiera el paso de los independentistas rompió con Manuel Valls por impedir el paso de los independentistas catalanes al ayuntamiento de Barcelona.

Ahora se reprocha al PSOE que después de decir por activa y por pasiva que no iba a aceptar nada que provenga de Bildu ha permitido por pasiva que Bildu ocupe un lugar en el parlamento navarro. El asunto es importante pero las repercusiones son completamente exageradas y sacadas de quicio. Cosas como que el PSOE entrega a Navarra a ETA son asuntos desquiciados porque se olvida que Bildu en la legislatura anterior era parte del gobierno navarro y que en el próximo gobierno no estará ya que estará formado por socialistas e independentistas no radicales del estilo del que tiene el muy elogiado Urkullu en Euskadi.

Detrás de esta tromba está la guerra de unos para conseguir votos para investidura y las de otros por tratar de evitarlo. En el caso del PSOE busca votos porque los necesita, escasean y son caros, y los 6 del PNV valen más que los dos de Navarra Suma. Si esto les parece cínico miren enfrente, donde los que hacen proclamaciones de patriotismo están muy contentos arrinconando al PSOE para ver si se achicharran con el voto no pedido de ERC y de Bildu y podamos tener una legislatura lastrada condenada a la inestabilidad. Patriotismo de primera clase. Vienen curvas, abróchense los cinturones.